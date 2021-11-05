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SB 9將執行 建商看見定製房商機 可望建得更快、更便宜

編譯組／舊金山灣區電
紐森9月16日簽署SB 9法案。圖左為加州參議會代議長阿特金斯(Toni G. Atkins)。(圖取自阿特金斯官方臉書)
紐森9月16日簽署SB 9法案。圖左為加州參議會代議長阿特金斯(Toni G. Atkins)。(圖取自阿特金斯官方臉書)

加州州長紐森9月簽署新住房法案SB 9，是今年最受重視的住房提案，自明年1月1日開始，允許一塊土地最多可建造出四個單位，單戶住宅業主可建造複合式住宅、或是細分開發房產，地方政府難有權限阻止。許多房地產建商看準定製房商機，期望以更快更便宜方式建造住宅。

州立法人士表示，SB 9法案是在住房短缺的加州、現有社區建造新房與小型公寓的戰略之一。此法也企圖打破超過一個世紀的隔離住房政策，該政策將公寓大樓、貧窮、少數族裔隔離在白人社區外。新法簡化開發過程、限制環境挑戰與地方政府控制，允許在獨棟房屋土地上建蓋最多兩間連棟房屋(two duplexes)。

建商看準建房商機，採用簡單材料與結構，像拼裝模型一樣組裝定製房屋，包括牆壁、管道、電氣系統等。聯合城建築公司「Veev Group」執行長哈勒(Amit Haller)支持加州新法規，指出建商需要縮短建造房屋的時間，可將住房視為一種產品，用模塊化建築方法定製造房，比傳統建築更快，也通常更便宜，減少屋主部分成本與瑣事。

紅木城初創公司「Abodu」共同創辦人傑瑞(John Geary)表示，新法對開發商來說，是一個機會，對全加州獨棟房屋主來說，也是好機會。用模塊組裝建房，速度是關鍵，Abodu已獲得加州50個城市的預先許可，其中包括許多灣區城市。加建與安裝房屋，可在短短一個月內完成。

但是，部分專家不期望立即出現開發熱潮。柏克萊加大研究預估，SB 9法案將在已建設完成社區「適度加速增加新住房單位」(modestly accelerate the addition of new units)，通常是經由分隔原有土地並開發第二間獨棟住房。研究人員估計，新法可能刺激多達70萬戶新住房與公寓，儘管實際開發預期將遠少於這個數字，並且將耗時多年。

柏克萊加大住房創新中心主任梅特卡夫(Ben Metcalf)指出，城市必須建立一個開發申請流程，類似房屋加建(ADU)許可。此外，加州也長期缺少建築工人，可能減緩新型住宅開發。他認為，可能需要更多模組定製建房，來滿足加蓋需求，相信定製住房能力可於未來3年內提高。

Veev Group將矽谷模式帶入建造。哈勒本身有工程背景、公司製造副總裁與半數工人來自Tesla，有能力提高產能。工人運用機器將回收鋼材、複合無孔材料製成的高性能面板等兩種簡單素材結合，塑造設計成牆板、定製壁櫥、水槽、浴缸與其他任何數量的家庭必需品。哈勒表示，定製房屋就是「隨插隨用」系統(a plug-and-play system)概念。

加州 柏克萊加大 紐森

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