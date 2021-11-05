灣區房屋空置率低於全美 每100個單位有5.5間沒人住

灣區房屋空置率低於全美。(Getty Images)

灣區 可能嚴重缺乏可負擔房屋，但在任何特定時間，可能有超過10萬間空置房屋。作為2020年人口普查 一部分，美國 人口普查工作人員挨家挨戶視察家家戶戶是否有人居住，根據收集數據，將地區空置房屋單位數量，除以房屋總數來計算不同地區的空置率。

2020年灣區9縣空置率為每100個單位有5.5間房屋空置、低於2010年的6.4戶，也低於2020年全國空置率9.7戶。自2010年以來，灣區9縣有6個縣的房屋空置率下降，其中，舊金山縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣的空置率略有增加。

不過，儘管灣區房屋空置率普遍低於2010年，但大部分郡縣的空置率仍高於2000年。主因是2008年次貸危機，導致空置率飆升。此外，2020年人口普查是於新冠疫情初始階段進行，代表著舊金山等市中心的空置率可能更高，許多人離開城市去親友家或度假屋，還有許多大學生遠距學習，例如在柏克萊加大與舊金山州大等鄰近地區。

灣區智庫「SPUR」住房政策資深顧問卡林斯基(Sarah Karlinsky)表示，空置率調查是為了了解地區房市健康與否的重要數據。高空置率代表著房屋可能更可負擔，因為市場較鬆散。低空置率則代表房屋庫存較少且因為較為昂貴。

人口普查將住房單位分成五大類型態：欲出租或出售、已租或已售出但尚未入住、季節性度假(例如度假屋或宿舍)、移動勞工住房、其他空置(老舊房屋、建造或裝修中、或因其他因素空置房屋)。

柏克萊市住房委員歐文斯(Darrell Owens)指出，第一類型欲出租或出售房屋空置，可協助灣區有更多可負擔房屋。但若高空置率出現在其他型態房屋，特別是季節性空房或其他類型，則較沒有幫助，因為其佔用土地卻未提供更多人住房。

歐文斯分析，最新人口普查並未詳述每個區域的住房空置型態數據，但美國人口普查中的「美國社區調查」(American Community Survey)提供統計數字則接近真實。根據其收集2015-19年調查資料，在市場上欲出租或出售房屋，佔整個灣區空置房不到三分之一；季節性與其他空置房則佔近60%。這些數據在各縣也有極大差異：例如，納帕縣與索諾瑪縣的季節性空置房、佔全部空置房的一半；欲出售或出租房則佔總空置率不到五分之一。