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舊金山將建豪華老人公寓 月租最高2.7萬 服務高檔

編譯組／舊金山灣區電
舊金山嶄新豪華老人公寓大廈「Coterie Cathedral Hill」將提供各項貼心服務，租金最高可達每月2萬7000元，預計明年3月開放。(圖取自Coterie Cathedral Hill官網)
舊金山嶄新豪華老人公寓大廈「Coterie Cathedral Hill」將提供各項貼心服務，租金最高可達每月2萬7000元，預計明年3月開放。(圖取自Coterie Cathedral Hill官網)

過去十年，舊金山豪華租房目標客戶為年輕族群：工程師與新創公司創業家，促使舊金山成為科技創造財富的全球中心。但情勢可能正在改變。舊金山市新豪華租房計畫的兩房公寓月租1萬6600元、最高為每月2萬7000元，對象租戶並非30多歲公司上市富豪，而是足以當他們祖父母的有錢老人。

兩家全國開發商（Related與Atria Senior Living）聯合成立「Coterie」老年人住房開發公司，將在舊金山與紐約推出兩項計畫。舊金山正在建造「Coterie Cathedral Hill」項目，位在1001 Van Ness Ave.的208個單位公寓社區，將於2022年3月開放。在紐約曼哈頓哈德遜廣場的第二項老年住房開發項目，計畫於明年底開放。

舊金山豪華老人公寓大廈新項目位在Van Ness大道的14層大樓、前身為KRON-4電視台。這個高級老年住房中心將有米其林評級廚師團隊準備一天三餐，設有正式餐廳、休閒區域、咖啡館與具完整酒牌的酒吧。住民若喜歡在房內用餐，則有客房服務。

此外，還將有賓士商用車載往參觀舊金山現代藝術博物館(SFMOMA)或美國音樂學院劇院，或有專人司機載到市中心或美術宮遊覽。大樓設有私人醫護設施、擁有「治療與診斷能力」，還有由梅奧診所策畫健身中心、電影院與量身訂造營養與飲食計畫、瑜珈室、溫水泳池、屋頂花園、沙龍與課程。

Atria執行長摩爾(John Moore)表示，Coterie模式是受啟發於曼哈頓西86街的成功老年住房開發計畫，租金超過2萬元，目前排隊等待入住名單相當長。老年住房大都位在溫暖城市郊區，吸引許多退休人士，但不全適合每個人，「有些習於城市生活的長者，更傾向可留在原來城市。」

豪華老年租房模式，也將吸引較年長的嬰兒潮人士，他們在郊區撫育孩子長大，15-20年過後的空巢期再般回市中心，現在年齡已邁入70多歲。摩爾指出，有時可不必自己做飯、或有人協助家務與交通，日常生活可能更輕鬆。

「Related California」計畫負責主管維特(Bill Witte)表示，老年高級租房計畫概念，是將許多服務納入富人過去單獨支付的項目：健康與照護、日常住房清潔、食物準備、交通、科技。舊金山豪華老年住房計畫大樓鄰近加州太平洋醫療中心，Coterie工作人員將擔任居民與醫生及家人的聯絡者，協調醫療預約與照顧。

柏克萊加大費雪地產及市區經濟中心主任羅森 (Ken Rosen)表示，豪華城市老年住房是一個服務不足的市場。當他在佛羅里達為父母尋找老年社區時，發現即使是設施與服務很少的老舊小區，月租也需8000元。他表示，Coterie可能與Four Seasons或St. Regis等高級公寓競爭，而非典型老年社區，問題是要租還是想擁有房屋，願付高價是因為服務，成功與否也取決於服務內容。

舊金山 紐約 曼哈頓

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