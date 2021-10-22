北灣小鎮海茲堡 20年變豪華度假村 居民嘆生活品質變差

海茲堡本是蘇諾瑪縣北端一個安靜的小鎮，近年來大幅蛻變。（取自臉書）

灣區人對蘇諾瑪縣海茲堡（Healdsburg）的印象向來是酒鄉最北端一個安靜沉睡的小鎮。儘管世界各地遊客長年湧入較耀眼的納巴谷（Napa Valley），位於聖他羅莎（Santa Rosa）以北15哩的海茲堡仍覺得自己只是一個迎合本地人的質樸社區。不過，部分當地人最近表示，旅遊優勢已經以無可逆轉的方式改變了他們的社區，而並非所有的改變都是正面的。

過去20年，僅有1萬1000人口的海茲堡經歷了巨大的蛻變，現在正處於變化加速期。現在的海茲堡擁有多家米其林三星餐廳和一間入住一晚要價數千元的度假飯店，還有一系列正在進行的新開發案，包括多個豪華公寓項目，這些公寓一個單位房價 可高達650萬元。如果說海茲堡過去是納巴的鄉下表親，現在看起來已和納巴非常相像。

海茲堡的新度假村Montage去年12月開幕，它的豪華一臥室套房這個月的周末住房價一晚要3770元；今年夏天，一棟高四層樓的高級餐廳Matheso在此開幕；接下來要開幕的還有一家面積1萬平方呎、結合藝廊的餐廳Little Saint，是舊金山 餐廳設計師福克（Ken Fulk）和著名創投家烏本（Jeff Ubben）共同擁有。烏本另外在溫莎（Windsor）還擁有一家酒莊DuMol。

海茲堡商會（Healdsburg Chamber of Commerce）表示，當地還有更多新開發案正在進行中，包括一個提供527個市場價住房單位的項目，大部分單位的售價可能會在100萬元以上，這個項目另外還會興建195個飯店房間。

海茲堡在19世紀末曾是舊金山人喜愛的度假勝地，但當地許多建築在1906年被大地震震垮後，旅遊業逐漸式微。在1980年代釀酒業開始蓬勃發展時，這裡是木材之鄉，還不是酒鄉的一部分，直到海茲堡飯店（Hotel Healdsburg）於2001年開業後，當地旅遊業才開始復甦。

豪華度假飯店Montage去年底在海茲堡開幕，周末每晚入住房價高達數千元。（取自臉書）

海茲堡現階段三個主要的大型開發案是Montage、Mill District和North Village。

受到環境評估審查的影響，已興建了15年的Montage至今還未完工。Montage的飯店去年底才開幕，今年4月突然傳出業主以2億6500萬元將整個度假村賣給一家投資 公司。除了度假村，Montage還將興建70個豪華公寓單位。

Mill District的行銷總監卡羅（Josie Gay Carroll）表示，他們將在10畝的土地上興建53個飯店房間、1萬5000平方呎的商用空間和208個公寓住房單位，每個公寓單位的售價介於90萬元到650萬元不等。

不過，這三大開發案引發當地居民的爭議。居民沃肯斯（Warren Watkins）表示，新度假村支持的旅遊業導致當地人失去應有的住房，使部分長期在這裡居住和工作的家庭流失。

沃肯斯說：「遊客堵住我們的街道，但他們不會參與我們的志工活動或政治活動，只會降低我們的生活品質。」