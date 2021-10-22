我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

北灣小鎮海茲堡 20年變豪華度假村 居民嘆生活品質變差

編譯組／灣區綜合電
海茲堡本是蘇諾瑪縣北端一個安靜的小鎮，近年來大幅蛻變。（取自臉書）
海茲堡本是蘇諾瑪縣北端一個安靜的小鎮，近年來大幅蛻變。（取自臉書）

灣區人對蘇諾瑪縣海茲堡（Healdsburg）的印象向來是酒鄉最北端一個安靜沉睡的小鎮。儘管世界各地遊客長年湧入較耀眼的納巴谷（Napa Valley），位於聖他羅莎（Santa Rosa）以北15哩的海茲堡仍覺得自己只是一個迎合本地人的質樸社區。不過，部分當地人最近表示，旅遊優勢已經以無可逆轉的方式改變了他們的社區，而並非所有的改變都是正面的。

過去20年，僅有1萬1000人口的海茲堡經歷了巨大的蛻變，現在正處於變化加速期。現在的海茲堡擁有多家米其林三星餐廳和一間入住一晚要價數千元的度假飯店，還有一系列正在進行的新開發案，包括多個豪華公寓項目，這些公寓一個單位房價可高達650萬元。如果說海茲堡過去是納巴的鄉下表親，現在看起來已和納巴非常相像。

海茲堡的新度假村Montage去年12月開幕，它的豪華一臥室套房這個月的周末住房價一晚要3770元；今年夏天，一棟高四層樓的高級餐廳Matheso在此開幕；接下來要開幕的還有一家面積1萬平方呎、結合藝廊的餐廳Little Saint，是舊金山餐廳設計師福克（Ken Fulk）和著名創投家烏本（Jeff Ubben）共同擁有。烏本另外在溫莎（Windsor）還擁有一家酒莊DuMol。

海茲堡商會（Healdsburg Chamber of Commerce）表示，當地還有更多新開發案正在進行中，包括一個提供527個市場價住房單位的項目，大部分單位的售價可能會在100萬元以上，這個項目另外還會興建195個飯店房間。

海茲堡在19世紀末曾是舊金山人喜愛的度假勝地，但當地許多建築在1906年被大地震震垮後，旅遊業逐漸式微。在1980年代釀酒業開始蓬勃發展時，這裡是木材之鄉，還不是酒鄉的一部分，直到海茲堡飯店（Hotel Healdsburg）於2001年開業後，當地旅遊業才開始復甦。

豪華度假飯店Montage去年底在海茲堡開幕，周末每晚入住房價高達數千元。（取自...
豪華度假飯店Montage去年底在海茲堡開幕，周末每晚入住房價高達數千元。（取自臉書）

海茲堡現階段三個主要的大型開發案是Montage、Mill District和North Village。

受到環境評估審查的影響，已興建了15年的Montage至今還未完工。Montage的飯店去年底才開幕，今年4月突然傳出業主以2億6500萬元將整個度假村賣給一家投資公司。除了度假村，Montage還將興建70個豪華公寓單位。

Mill District的行銷總監卡羅（Josie Gay Carroll）表示，他們將在10畝的土地上興建53個飯店房間、1萬5000平方呎的商用空間和208個公寓住房單位，每個公寓單位的售價介於90萬元到650萬元不等。

不過，這三大開發案引發當地居民的爭議。居民沃肯斯（Warren Watkins）表示，新度假村支持的旅遊業導致當地人失去應有的住房，使部分長期在這裡居住和工作的家庭流失。

沃肯斯說：「遊客堵住我們的街道，但他們不會參與我們的志工活動或政治活動，只會降低我們的生活品質。」

舊金山 房價 投資

上一則

勇士依舊神勇

下一則

申請史丹福大學 不看家庭背景 成績要有競爭力

延伸閱讀

冰雪季提早2周 大熊湖滑道開放

冰雪季提早2周 大熊湖滑道開放
灣區本周可望連降大雨 北灣最多 乾旱緩解

灣區本周可望連降大雨 北灣最多 乾旱緩解
南加旅館業面對疫情 轉型度假村迎內陸客

南加旅館業面對疫情 轉型度假村迎內陸客
金山灣區本周可望連降大雨 乾旱緩解

金山灣區本周可望連降大雨 乾旱緩解
PG&E北加公共安全停電 灣區有3縣

PG&E北加公共安全停電 灣區有3縣

熱門新聞

密爾比達環球廣場爆發槍戰，傷者被送上救護車。(影片截圖)

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

2021-10-15 21:45
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

2021-10-15 21:26
疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

2021-10-19 01:15
索諾馬縣爬行動物救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）提醒，如果碰巧遇到毒蛇，關鍵是不要驚嚇對方，退後一步離開，避免蛇發生攻擊行為。（電視新聞截圖）

北加女子家驚現92條響尾毒蛇

2021-10-14 16:07
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

2021-10-15 23:55
密爾比達華人商場發生警匪交火，許多人都直呼不思議。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 多車留彈孔 華人憶驚魂現場

2021-10-17 02:20

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁

奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造