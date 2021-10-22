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加州成屋交易9月回升 中位數80萬8890勝去年同期

編譯組／灣區綜合電
加州獨棟屋銷售量增加。（Getty Images）
加州獨棟屋銷售量增加。（Getty Images）

根據加州房地產商協會 (California Association of Realtors)，加州9月獨棟屋 (single-family home) 銷售量為43萬8190棟，比8月高5.6%，也扭轉了連續四個月房銷售量下跌的趨勢。9月中間房屋價格為80萬8890元，比8月下跌2.3%，然而比去年同期高出13.5%。

加州9月房屋銷售量增加幅度為2020年8月以來最高。加州房地產商協會總裁威爾許 (Dave Walsh) 表示，目前房地產業進入淡季，市場競爭情形將會減緩，房價也會穩定下來。可是與此同時，許多等待市場進入淡季後採購的民眾將會充分運用這個機會，購買他們心目中的房屋。

威爾許說，9月過後，一般預料銀行仍將維持低貸款利息，待售屋數量將會提高，這將會刺激民眾購屋的意願，提高房屋銷售量。

加州中間房屋價格於8月創下82萬7940元的紀錄後，於9月間跌落到80萬8890元。雖然如此，加州9月的中間房價仍比一年前同期高出13.5%。2020年9月，加州房屋的中間房價才只有71萬2430元。加州房屋中間房價已連續六個月超過80萬元。

加州房地產中間房價受到許多不同因素的影響。加州過去兩個月間，低價位房屋銷售量增加許多，高價位房屋銷售情形緩慢。百萬元以上房屋比率偏低，影響到中間房價成長。

協會副總裁暨首席經濟學家雷文 (Jordan Levine) 表示，加州經濟穩定恢復，然而經濟成長情形比預期為低，因此未來幾個月內，房價會稍有成長。此外根據協會最近預測，加州明年的房屋銷售量會稍微減少，可是市場需求仍高。隨著經濟發展正常化，2022年房地產市場仍將熱絡，房價也將繼續成長。

加州房地產商協會9月銷售報告還有以下要點：

一、 加州房地產商協會搜集的51縣市場資訊中，有41個縣9月的銷售量低於去年同期，其中32個縣比去年9月的銷售量跌落10%以上。拉森縣 (Lassen County) 今年9月房屋銷售量比去年9月大跌52.9%，艾爾杜拉督縣 (El Dorado)大跌48.2%，門諾縣 (Mono County) 則下跌40%。三個縣當中，有兩個縣過去幾個月間受到山火威脅，影響到當地房地產業。

二、主要地區的中間房價持續成長，其中以舊金山灣區成長最大。舊金山灣區今年9月中間房價比去年同期成長21.7%。另外中谷地區 (the Central Valley) 與南加州也出現兩位數字的成長：中谷地區成長15.7%，南加州成長15%。另外中部海岸線區成長5.8%，加州最北部成長5.7%。然而除了舊金山灣區外，其他地區9月成長率為今年各月最低者。

三、9月待售屋庫存指數 (Unsold Inventory Index, UII)維持為1.9，與上個月一樣，但比去年2.0指數為低。待售屋庫存指數顯示銷售庫存待售屋所需月數。

四、今年9月加州銷售一座獨棟屋所需中間日數為10天，比一個月前增加一天，然比去年同期減少一天。2020年9月間，銷售一座獨棟屋所需中間日數為11天。

加州 房價 房地產

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