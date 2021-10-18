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房東掏錢「請走」租客？亞洲法律聯會答疑

記者李晗 / 舊金山報導
許多租客保護的團體開始關注是否會發生大規模的逼遷。（記者李晗 / 攝影）
許多租客保護的團體開始關注是否會發生大規模的逼遷。（記者李晗 / 攝影）

加州的租客保護令已經失效，許多租客保護的團體也都開始關注是否會發生大規模的逼遷。而房東掏錢「請走」租客、俗稱「買斷」（buyout）的做法，引起關注。

舊金山的亞洲法律聯會（AAAJ-ALC）製作了中文的資源，向華裔社區民眾答疑。

如果房東給了租客一些資金，讓租客遷出。但是租客不想遷出，應該怎麼辦？亞洲法律聯會的解釋稱，買斷指的是房東向租戶付費讓租戶遷出的情況。這樣做法的目的可能包括想要以更高的利潤售出房產，或想要獲得更高租金的房東會向租戶提供資金，以激勵租戶遷出他們的租金管制單元。

聯會指出，買斷不是驅離，租客在收到買斷合約後，並不是必須遷出。如果租客不想要遷出，可以向房東寫信，表示不想放棄租賃，以及拒絕這個合約。

而如果租客想要考慮一下，應該怎麼辦？在考慮這個選擇時，應該注意哪些問題？聯會表示，租客需要考慮以下幾點：首先將搬到何處？如果要留在舊金山或灣區，新的租金可能比現在高出很多，也就是買斷資金可能會用完。第二就是，做好租金的盤算，基於當前的租賃市場，考慮好買斷談判的底線數字。以及如果無法達成交易，應該怎麼辦？因為租客不是要必須接受買斷合約。即便無法達成交易，房客也有權留在住房中。

如果租客決定要討論買斷問題，請確保房東遵守舊金山租務條例的買斷指引（主題編號263）。在同意任何事項之前，亞洲法律聯會也建議租客先徹底考慮能夠做出的選擇。談判可能很複雜，租客也可以諮詢律師。亞洲法律聯會的電話是：415-896-1701。

租客 房東 租金

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