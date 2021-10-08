灣區房市略降溫 中位房價仍超過百萬

灣區房屋交易略降溫，8月中價位房價仍高於百萬。(美聯社)

火熱的灣區 房市在夏末稍稍降溫，但房屋中價位仍超過100萬元，房屋短缺地區持續出現強大的年度收益。低利率、少量待售房屋與現金買家，皆提供全美最昂貴房市的刺激買氣條件。

獨棟房屋 仍是銷售主力

根據CoreLogic數據顯示，灣區8月現存獨棟房屋中價位比去年上漲12.8%，其中阿拉米達縣、聖他克拉拉縣、蘇拉諾縣都有二位數成長。但是，灣區房屋8月中價位110萬元的價格，比上個月略下跌6%。房地產經紀商表示，8月房屋銷售善變，因為買家與賣家雙方都專注在度假或讓孩子返校。

CoreLogic與DQNews數據指出，房價 為阿拉米達縣上漲最多，比去年上漲24%至120萬元；聖他克拉拉縣房價上漲18%至150萬元；康曲柯士達縣上漲9%至84萬元；蘇拉諾縣漲了16%至55萬7500元。聖馬刁縣房價持平，但仍為灣區最高房價174萬元。

CoreLogic經濟學家赫普(Selma Hepp)表示，灣區房市仍強勁，因季節性活動而略有下跌為可預期。獨棟房屋依然是房屋銷售推動力。預估美國每月與年度漲幅將於2021年底超過10%。在全美範圍內，房價上漲速度比灣區快速，但根據Zillow調查，典型美國購房者買房僅會出價2次，僅有十分之一會放棄檢查並「按照原樣」直接買進。

灣區整體房屋銷售比前一年上漲15%，顯示出2020年疫情 限制活動低迷後，房市穩定回溫。甚至部分地區的公寓價值也已開始反彈：阿拉米達縣公寓上漲近11%，酒鄉納帕縣公寓上漲20%。郊區獨棟房屋持續搶手，買家在疫情動盪與未來不確定期間，尋求更多空間。新一波千禧一代買家也帶動購房需求。經紀商指出，房屋需求仍強勁，但價格上漲，部分買家只好離開市場。

「東灣經紀商協會」(Bay East Association of Realtors)會長漢德(Tina Hand)表示，有大庭院的獨棟房屋需求特別強勁。在超過18個月的遠距工作之後，大多數買家相信在家工作將以某種方式持續，「民眾仍想要較大的家，有大空間讓孩子遊戲。我可以見到這種需求將持續到明年。」

但是，上漲房價與夏天家庭聚會活動，推走部分買家，導致他們只能觀望。一個有90萬預算購房的家庭與漢德合作購房，夏初因為上漲房價與競價戰失利後，暫緩在聖荷西找房。漢德說，看到部分買家卻步離開。資深房產經紀人湯普森(Clark Thompson)表示，康曲柯士達縣拉姆奧林達(Lamorinda)地區的郊區房屋，吸引許多來自舊金山的年輕家庭。疫情加速從城市中心搬往其他郊區的活動。

東灣房市 現新層次買家

年輕、知識分子買家帶著更多現金頭期款，進入東灣房市。湯普森指出，這是一個不同層次的買家。鄰近拉法葉(Lafayette)市中心的社區變得更熱門，新搬進居民期望住房附近有餐廳與商店，就如同他們習慣在城市生活的環境一樣。

聖馬刁縣在疫情期間成為灣區最昂貴的房市，許多來自城市的搬遷者，在半島社區買房。柏林甘經紀商迪斯模(Caroline Dinsmore)表示，房屋銷售於2020年5-7月開始上漲，但隨著疫情緩解、民眾冒險外出旅行，銷售情況又大幅放緩。他已撤下幾個房源離開市場，等待更繁忙的秋季。

斥資近200萬在聖馬刁縣買房，迪斯模認為：「買家絕對是挑剔的。」(Buyers are definitely picky.)他們想要有驚喜，並期待有精美家居設計，「賣家重新整修房屋後售屋獲利。」儘管近來有幾個最終銷售價格明顯高過標價，但出價數量減少，局勢已發生變化，現在已感覺在最後的瘋狂衝刺階段。