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南加藐視住房法 灣區NIMBY城市可能效仿

編譯組／灣區電
加州政府積極解決無家可歸問題，州長紐森簽署新法案使更密集住房合法化。但有南加城市藐視州法，灣區城市可能仿效。圖為紐森今年5月參加地方清潔工作。(美聯社)
加州政府積極解決無家可歸問題，州長紐森簽署新法案使更密集住房合法化。但有南加城市藐視州法，灣區城市可能仿效。圖為紐森今年5月參加地方清潔工作。(美聯社)

加州在創紀錄規模的野火頻傳、新冠確診病例激增、州長罷免選舉等幾大事件的同時，城市住房嚴格限制，導致房屋短缺，住房成本難以負擔。加州房價在新冠疫情初期短暫的下跌之後，中位數租金與房價很快再次飆漲，導致大部分家庭無法擁有房屋，加劇了全國最糟糕的無家可歸者危機。

然而，近來出現了有意義的房屋解決方案。紐森州長簽署一系列新法案，使更密集的住房合法化。加州城市必須每隔8年，就根據州法重新制定和調整長期計畫，以容納更多住房。這要求州府制定實現住房增加目標的策略，減少阻礙住房建設的各種限制，並積極扭轉族裔隔離的模式。但此法在南加州遭遇阻力。

今年，南加州城市必須調整住房條件，期望於2029年之前可增至130萬戶房屋。明年，灣區則必須完成計畫內容，以達到在2031年之前可以增加44萬間住房。住宅合法化和快速進行適度分區改革的新住房州法，有可能降低住房成本、減少無家可歸、擴增經濟機會，並且減少社區種族隔閡。

但是，南加州一些市政府公然藐視州法，輕視整個過程。例如帕薩迪納等城市，他們與州府展開惡性拉鋸戰，提交未符合加州新法要求的住房計畫。這些城市通常住著具有影響力的高收入屋主族群，少有租客，他們運用技巧繞過法律，實際上阻止增加更多住房措施。他們將州法視為選擇性的，用取巧方式實踐住房增長，並遊說巿政府，不要允許建設更密集住房。

若他們不停止這樣做，灣區一些本來就積極反對在自己社區建設新住房(NIMBY，Not In My Back Yard簡稱)的市府，例如巴洛阿圖、阿瑟頓，將可能仿效。

不過，也有越來越多城市制定真正能促進公平發展的住房草案。洛杉磯承諾重新規劃22萬戶住房，特別是在近幾十年幾乎沒有新住房的地區。沙加緬度與柏克萊也鼓勵在無須改變低密度住宅區外觀的情況下，適度增加房屋。加州住房拉鋸戰必須結束。每個城市都應盡力使金州住房更可負擔，並歡迎所有人。若不願如此做，最低限度是至少需遵守法律。

加州 南加 灣區

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