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疫情下 矽谷商用物業交易仍熱絡

編譯組／灣區電
矽谷商用物業交易不斷。（Getty Images）
矽谷商用物業交易不斷。（Getty Images）

根據聖他克拉拉縣府20日檔案紀錄，南灣門羅公司 (Menlo Equities) 以1億880萬元價格收購當地四家資訊中心，顯示矽谷在新冠疫情不穩定期間，商業資產交易仍非常熱絡。

聖縣縣府紀錄顯示，這四家資訊中心，兩家位於聖他克拉拉市，一家在桑尼維爾市，另一家在聖荷西市。

門羅公司與美國政府相關的退休基金最近以5億元以上價格，收購九家資訊中心，其中包括上述四家資訊中心。

由於新冠疫情引起的商業關閉、遠距工作，數百萬民眾遠距在家上班，處理資訊需求日益殷切，因此資訊中心地位愈來愈重要。

門羅證券公司合夥人克里斯朵夫．張 (Christopher Chang) 表示，資訊需求正在成長，這是明顯事實，資訊需求從未出現減緩趨勢。

克里斯朵夫．張表示，門羅公司一共買下九家資訊中心，其中四家在聖他克拉拉縣，另外也在維吉尼亞州北部，德州達拉斯等地買了幾家資訊中心。

門羅公司是門羅公園市的一家房地產商。這家公司從2000年起即在巴洛阿圖市購買一家資訊公司。門羅公司也開發並收購研發與科技產業建築。

根據聖縣縣府紀錄，門羅公司成交的四項交易為：

一、以3580萬價格收購位於聖他克拉拉市Old Ironsides 路4650號的資訊中心，總面積12萬4400平方呎。

二、以2800萬元收購位於聖他克拉拉市Old Ironsides 路4700號的資訊中心，總面積9萬100平方呎。

三、以2560萬元收購桑尼維爾市Toyama 路444號的資訊中心，總面積4萬2100平方呎。

四、以1940萬元收購聖荷西Zanker路2950號的資訊中心，總面積6萬9700平方呎。

新冠疫情引起的健康安全考量，造成數百萬工作人員遠距上班，其結果造成資訊需求熱絡，同時也加強運送與儲藏資訊方面的需求。

法律事務所Seyfarth Shaw合夥人與事務所資訊服務主管雷克汀 (Michael Rechtin) 表示，前所未見、突如其來的新冠危機呈現出一個事實，需要處理的資料愈來愈多，資訊中心需求更為殷切。

疫情 聖荷西 工作

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