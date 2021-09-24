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聖荷西舊灰狗巴士站 Z&L地產「建公寓計畫」破局

編譯組／灣區電
聖荷西市中心這塊住房用地可能興建兩棟公寓大樓。（取自Google地圖）
聖荷西市中心這塊住房用地可能興建兩棟公寓大樓。（取自Google地圖）

總部在中國的Z&L地產 (Z&L Properties) 原來計畫在聖荷西市區舊灰狗巴士站興建兩座公寓大樓，提供700個居住單位，然而由於一項重要的營建許可證過期失效，Z&L面臨被迫售出這個極具開發價值的灰狗車站用地。

這塊舊灰狗巴士站土地，位於聖荷西市區南Almaden大道70號。Z&L原來計畫在這塊土地上興建兩座公寓大樓，提供包括約700個居住單位與地面零售商店的混合商業區，但是Z&L地產的一項重要許可過期失效，整個發展計畫面臨困境。聖荷西經濟發展主任克萊恩 (Nanci Klein) 證實，這個「暫時發展圖」(tentative map) 的重要許可已失效。Z&L如想進行開發，必須重新設定發展藍圖。

聖荷西市議會於2017年全數無異議通過Z&L所提暫時開發圖，允許Z&L在市區南Almaden大道與Post街交會處興建一座24層樓的公寓大樓，以及一座23層樓的公寓大樓與總面積1萬4000平方呎的零售商店。

Z&L在聖荷西提出幾處大規模開發計畫，包括W St. James 188號的兩棟公寓大樓，兩棟建築內有650個居住單位。根據專家介紹，Z&L興建這兩座大樓時間比一般同樣工程長一年以上。

Z&L公共關係代表辛格 (Sam Singer) 在一件電郵中指出，Z&L目前集中精力，計畫於年底前完成St. James 188號的東大樓。根據Z&L，他們已成功售出西大樓內的300多間公寓。

2021年5月，國際開發公司Westbank與南灣一些開發商合作，從Z&L收購一塊聖荷西市區內的空地，這塊空地位於市區北聖派卓區 (North San Pedro District)。Z&L原計畫於這塊土地上興建313個住所，然而整個開發計畫一直沒有什麼進展。Westbank開發商等收購集團以1140萬價格買下這塊土地。

辛格表示，Z&L目前尚未決定是否將灰狗巴士站土地售出。南灣房地產界傳出，目前至少有兩家房地產開發商計畫收購這處舊灰狗巴士站。

辛格表示，Z&L開放接受各方所提價格。矽谷整合機構 (Silicon Valley Synergy) 執行長史泰德勒 (Bob Staedler) 表示，灰狗巴士用地是聖荷西開發落後的地帶。聖荷西未來發展計畫中，如何充分使用這塊土地非常重要。他強調，聖荷西未來數十年發展中，必須計畫充分使用類似灰狗巴士用地，這點非常重要，各相關單位必須盡可能發展市區各個角落。

聖荷西 房地產 零售商

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