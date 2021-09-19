加州住宅新法 將引矽谷房產市場震盪？

新州法結束了聖他克拉拉縣的獨棟住宅分區法，反應憂喜參半。（美聯社）

州長紐森 (Gavin Newsom)大筆一揮，就為矽谷的住房建設方式帶來了潛在的巨大變化。但民眾的反應，喜憂參半，且州長能否如願以償，尚在未定之天。

紐森周四（9月16日）簽署了參議會第9號和第10號法案，使之成為加州 法律。第9號法案允許在全加州的獨棟住宅土地上開發最多四個單元的住宅，而第10號法案允許地方政府簡化審批流程，協助開發商在交通和城市核心區附近開發多家庭住房項目，最多可到10個單元。

該立法支持者對能夠在聖荷西 建造更密集的住宅這一前景感到興奮，他們說，這將創造更多可負擔的住房，並消除獨棟住宅區畫造成的種族隔離的歷史。

在聖荷西，生活成本高是一個越來越令人擔憂的問題，高昂的房價對許多居民來說仍然遙不可及。該市市議會預計將在下個月考慮探索機會住房，但目前還不清楚官員將如何考慮落實州政府的最新規定。

「SB9是一項重要的立法，旨在促進我們整個州內急需的住房發展，」市住房部門的發言人斯考特(Jeff Scott)表示。「我們目前正在審查該立法，以充分了解它對聖荷西住房的長期影響。」

但另一方面，這兩項法案的反對者則聲稱，它們將導致聖荷西住宅區的發展變得猖獗及不可預測。

市府規畫專員奧利弗里歐（Pierluigi Oliverio）稱，由於原有的獨棟住宅社區設施並不是為多個家庭設計的，故現有居民必須面對大量的發展問題：失去停車位、失去樹冠、失去隱私、噪音增加，以及對公共設施的壓力，等等。而在交通設施附近加倍建造高密度住房，可最大限度地創造可負擔的單位，並對環境更有利。但國家法律破壞了這一點，他稱這是一個巨大的錯誤。

山景城居民和南灣YIMBY成員古林（Ilya Gurin）認為，在許多情況下，重新開發現有的房屋實際上在經濟上是不可行，也是不合理的。他預計，大多數重建項目應是房主創建的，能滿足多代家庭需求的復式住宅，或擴大加建屋，而不是在住宅區內大量創建連體四單元。

而且，這些法律有可能在2022年的選舉中被取消。一個名為 Californians for Community Planning 的團體，正試圖在明年的選票上加上一項措施，這項措施將會對州憲法進行修改，使分區和土地使用成為地方事務，因此可使新通過的州法失去效力，而由各城市自主決定住房規畫。