聖馬刁公寓開發案 上訴法院同意 衝擊加州住房建設

雖然面臨市府反對，聖馬刁上訴法院同意開發商所提，興建一棟10個居住單位的四層樓公寓樓房。一般認為，上訴法院這項決定對處於住屋危機的加州 將產生深遠的影響，也顯示出上訴法院支持州府干預城市計畫的功能。

這是上訴法院首次裁定加州城市必須對房地產 開發負責。專家認為，這項裁決將會對從灣區 到南加州各項未來房地產開發案產生衝擊。

灣區議會 (the Bay Area Council) 公共政策副總裁雷根 (Matt Regan) 表示，這是非常重大的裁決。包括他們在內，許多組織在沙加緬度不斷努力，推出法令讓建商更容易興建房屋，讓社會更公平。上訴法庭這項決定無比重要，承認州議會與民眾的意願，讓在加州興建住屋更為容易。

聖馬刁與許多加州城市一樣，在州府持續施壓，要求各城市增建住屋壓力下，仍堅持反對。聖馬刁市府發言人在一項聲明中表示，他們同意加州增建房屋的重要性，可是聖馬刁市在過去四年已批准通過興建2000個住屋單位，其中包括430所低於市價的可負擔住宅。

聖馬刁市這項公寓樓房開發案始於2015年。提出申請開發商計畫在 N El Camino Real 與 W Santa Inez 大道交會處興建這棟公寓樓房。然建案遭市府否決，指出這項建案違犯配合鄰近建築高度的原則。

非營利組織「加州租戶法律宣導與教育基金」 (California Renters Legal Advocacy and Education Fund, CaRLA)指出，聖馬刁市府否決這項建案立場過於武斷，並且觸犯加州「住屋責任法」(Housing Accountability Act)。加州住屋責任法規定，除非危及公共健康與安全，市府必須通過所有合乎地目規畫的建案。

然而地方法院最初判決認為，加州住屋責任法干預城市規畫，有違憲法規定，因此支持聖馬刁市府決定。

加州上訴法院上周五推翻原來地方法院判決。這項裁決不但重新肯定住屋法規，也支持加州議會日前通過的 SB 9與SB 10法案。SB 9法案允許獨棟屋地目區的房子，可增建到四個居住單位。SB 10法案則允許建商沿著交通幹線建屋。兩項法案目前均已送到州長紐森的辦公室，等待州長簽署通過立法。