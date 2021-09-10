金山屋崙體育場大型開發案 2非裔團體競購產權

二團體提供改建屋崙體育場的開發案。（Getty Images）

兩個非裔 開發團體正在競爭購買屋崙 體育場（Oakland Coliseum）產權，並都提出雄心勃勃的改建計畫，包括興建住房、辦公室、飯店和體育、音樂、藝術、文化空間，尤其是住房，將幫助屋崙解決住屋難問題。

競標成功 須與運動家合作

屋崙有六個月時間可以和這兩個團體進行商討，然後推薦一個給市議會，對占地155畝的體育場土地的未來進行獨家協商。被選中的團體必須與擁有體育場一半產權的運動家棒球隊（A’s）合作。

屋崙市議會7月分別同時與「非裔體育與娛樂集團」（African American Sports and Entertainment Group）和前運動家隊投手史都華（Dave Stewart）及美國職棒唯一認證的非裔女性球員經紀人墨瑞（Lonnie Murray）領導的團體進行協商。

官員：須為居民增加經濟機會

屋崙官員認為，體育場所在的東屋崙地區長期以來不斷受到撤資的不利影響，未來的建案必須為居民增加經濟機會。體育場是屋崙最大的開發地點之一，也是創造迫切需要的稅收和就業千載難逢的機會。不過，開發工作 極具挑戰性，專家質疑如何支付在此興建基礎設施的龐大成本。

市議會投票結果，指示市府優先與「非裔體育與娛樂集團」進行協商，部分原因是他們有很高的社區參與度。在與體育場的租約2024年到期後，運動家隊將搬往位於Howard Terminal的新球場，他們現在正在與市府商討開發細節。運動家隊於2019年買下體育場一半土地，當時表示會在此興建住房、辦公室、零售商店和公園。

屋崙經濟與勞動力發展部（Economic and Workforce Development Department）計畫經理加耶格斯（Larry Gallegos）表示，當初市府把體育場一半土地買給運動家隊時，他們考慮的除了價格，還有對方提出的提案細節、社區參與和財務夥伴等，並要求運動家隊必須加入董事會參與未來的開發計畫。

興建住房是屋崙體育場開發案的主要項目之一。（Getty Images）

交通樞紐 開發遠景誘人

市議員泰勒（Loren Taylor）指出，體育場鄰近捷運站、Amtrak火車站、880公路和屋崙國際機場，未來可以幫助吸引人潮。他表示，這個地點面積非常大，足夠實現以創造工作機會、藝術文化、餐廳、住房和商業中心為優先的「全面願景」。

不過，灣區委員會經濟研究院（Bay Area Council Economic Institute）行政總監貝利薩里歐（Jeff Bellisario）認為，這項開發案最大的挑戰是基礎設施的建設成本，例如水電、下水道、道路等。

兩個開發團體並未被龐大的成本嚇到，他們預估開發工程至少要花費50億元。

「非裔體育與娛樂集團」負責人巴比特（Ray Bobbitt）提出以9250萬元購買體育場土地。在接觸過43個社區團體後，他們表示，他們的開發案反映出居民的需求。

WNBA球場？青少年中心？

未來，他們希望將體育場改建為美國女籃（WNBA）球場，並在此興建一個有戶外圓形劇場的新會議中心、一所衛星學校和一所貿易學校，並提供科技、農業和人工智慧相關工作機會。開發案還包括住房、飯店，和主要由非裔經營的餐廳街、商業區和銀行。此外，他們還希望在此成立一個展示非裔藝術、文化和體育的博物館，以及一個以原住民和西語裔文化為主的博物館。

加州州長紐森（中）和屋崙市長薛麗比（右）、檢察長邦塔（左）去年在記者會上宣布支持屋崙的住房措施。（Getty Images）

史都華和墨瑞的團隊則表示，他們願意出資1億1500萬元購買體育場土地，將它建設成一個青少年和業餘體育、屋崙文化和創造工作機會的中心，屋崙體育館將作為舉辦音樂會和當作製作工作室之用。他們也表示會在這裡興建住房、飯店和超市，但住房數量和飯店房間數量待定。

此外，史都華和墨瑞也將在此成立一個表彰當地體育、文化和社會公義遺產的名人堂，和透過慶典、農夫市場和快閃店展示屋崙不同文化的自由廣場。另外還會成立一個數據中心，創造數千個科技相關工作機會，為新創公司和非牟利組織興建辦公室，並提供職業訓練課程。