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太浩湖房市蓬勃 不受山火影響 經紀人：房價稍放緩

編譯組／灣區電
房地產專家認為，風景如畫的太浩湖，房市交易似乎不受山火影響。(圖取自Airbnb官方臉書)
房地產專家認為，風景如畫的太浩湖，房市交易似乎不受山火影響。(圖取自Airbnb官方臉書)

卡爾多山火已蔓延近21萬3000英畝土地，太浩湖可能短時間不再是疫情期間都會人士逃離之地，煙霧壟罩當地，導致數千名居民流離失所。但房地產專家表示，太浩湖蓬勃發展的房市，仍具有韌性，房屋交易不太受到山火影響。

根據房地產公司「Sierra Sotheby’s」數據，南太浩湖今年第二季度中價位房價，比去年同期上漲50%至73萬7000元。特拉基地區(Truckee)也可看到大量民眾自舊金山搬到當地，中價位房價飆漲63%至120萬元。

房地產經紀人布萊克(Demian Black)表示，買家肯定會有些猶豫，但是，人們紛紛搬來太浩湖的情況，已有很長時間。負責北太浩湖與特拉基地區房市的房地產市場主管杜維爾(Camille Duvall)指出，太浩湖可能是他見過最了不起的房地產市場之一，屋主買房可在當地任何地方工作，花時間在這裡享受。

資金仍流入太浩湖，儘管當地有立即性危險。布萊克本周才完成一件450萬元的房屋交易，他買賣房屋地點在太浩湖北邊，離山火位置較遠、空氣品質較佳。他說，山火並未造成太大改變，沒有聽到買家對物件不感興趣，也未看到需求減少。他認為，灣區病毒威脅與更多活動限制，將持續推動民眾來到太浩湖。

房地產經紀人歐維爾(Breck Overall)的大部分客戶也很幸運能在煙霧變濃時，能有彈性地儘速遷離。他的團隊於2020年共服務了102個家庭，全都是在太浩湖購買第二處房屋。即便是發生山火，也從沒接到有人打電話來，說想要搬走。他說，雖然山火讓飆漲房價稍稍放緩，但他不認為房價會下跌，賣家仍有動力可獲益，很少人會有財務損失。

房地產經紀公司「Paragon」首席市場分析師卡萊爾(Patrick Carlisle)指出，北加州其他地區也曾發生更多具破壞力的野火。納帕、蘇諾瑪與聖他克魯茲皆曾於過去4年中，經歷可怕大火，但這些地區的房市，總是在火災之後，非常快速並強勢反彈，中價位房價比過去都上漲許多。買家仍期望住在這些美麗的地方，若歷史可以為鑑，太浩湖也將自目前危機中反轉。

房地產 山火 房價

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