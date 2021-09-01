PG&E金山總部大樓8億售出 拿出4億回饋客戶

​PG&E舊金山總部大樓將銷售 。(Getty Images)

太平洋瓦電公司 (PG&E) 表示，加州 公共設施委員會 (California Public Utilities Commission) 通過PG&E提案，銷售PG&E在舊金山 的總部辦公大樓。PG&E舊金山辦公大樓將以8億元售給房地產開發公司Hines。

PG&E售出舊金山大樓後，總部將遷往屋崙 Lakeside Drive 300號的新總部。根據PG&E，公司計畫於2020年的上半年內，將總部遷往屋崙。

另外根據加州公共設施委員會，銷售案完成後，PG&E計畫將4億元回饋客戶。

PG&E執行長坡皮 (Patti Poppe) 表示，銷售舊金山總部大樓除了加強公司長期儲蓄外，也可用來抵銷部分客戶的電氣與瓦斯費等，在此同時，PG&E 將更有餘力投資各項安全與公共設施服務等。

根據證券交易委員會資料，PG&E在舊金山的辦公大樓包括Beale 街77號、Beale 街25號、Market街215號，以及Market 街245號。總部大樓遷往屋崙市區後，將可大幅削減PG&E的營運經費，協助PG&E更加靈活操作。

PG&E發言人努南 (James Noonan) 表示，PG&E未來在屋崙Lakeside 300號的新總部大樓目前正全面內部整修，準備迎接新主人，總部大樓部位於屋崙美麗湖 (Lake Merritt) 湖畔，巨大而顯眼。

努南表示，PG&E將從2022年初起，逐步遷入屋崙新總部大樓。另外PG&E將計畫進一步將公司在康曲柯士達縣各辦公室合併到新總部大樓內。

根據PG&E發展計畫，此公共設施公司在康考德 Gateway大道 1850號、聖拉蒙市Crow Canyon路3401號，以及PG&E在聖拉蒙市在「主教農莊商業公園」(Bishop Ranch Business Park) 所承租的一處辦公室內人員設備等，均將遷入屋崙新總部大樓。

坡皮表示，希望PG&E遷入東灣最大城市之後，能帶動屋崙的經濟與社區活動，他們積極聽取屋崙社區的需求，對能參與這充滿活力的社區，感到非常興奮。他強調，如何加強與新家園的聯繫，這對於PG&E非常重要。