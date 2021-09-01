屋崙「理想之家」181戶可負擔房 動工

位於屋崙果谷區（Fruitvale）的可負擔房計畫「理想之家」（Casa Sueños），已破土動工。（取自橋樑房屋公司推特）

屋崙 非營利組織聯合委員會（Unity Council）和橋梁房屋公司（BRIDGE Housing）表示，位於果谷區（Fruitvale）的可負擔房計畫「理想之家」（Casa Sueños），已經破土動工。

該計畫包含181戶可負擔住房，是聯合委員會開發的以交通為導向的混合收入、混合用途的果谷交通村開發計畫（Fruitvale Transit Village）第三期。

計畫原本打算開發市價房，但考慮到社區的需求，經過聯合委員會和社區的努力，並與屋崙、阿拉米達縣同心協力，決定開發民眾可負擔的房屋。「理想之家」位於屋崙果谷區，距離Fruitvale捷運站咫尺之遙。此交通站是東灣交通局（AC Transit）的主要樞紐，還擁有連接東屋崙和市中心的主要公交線路。

總共181戶房屋的計畫，將為收入在地區中位數（AMI）20%到80%的家庭提供工作室、一居室、兩居室和三居室公寓。其中46戶房屋是為收入不超過地區收入中位數20%的家庭預留的，目標是有長期遊民歷史的人，由終身醫療（ Lifelong Medical Care）提供永久支持性醫療服務，並由阿縣資助。

「理想之家」還包括7500平方呎的可負擔商業零售空間，供一個為社區服務的本地非營利組織使用。屋崙市長薛麗比表示，181單元可負擔住房位於公共交通附近，將為屋崙家庭和遊民居民提供服務， 讓他們能夠紮根於熟悉和熱愛的城市。

聯合委員會執行長伊格萊西亞斯（Chris Iglesias）表示，計畫將為那些幫助大家渡過疫情期間的必要行業勞工，帶來亟需的可負擔房。「我們有責任為他們開發住房。只有為社會中維持經濟發展的重要成員提供住房，才能結束住房危機。」

橋梁房屋公司執行副總裁塞沙德里（Smitha Seshadri）表示，很高興為毗鄰捷運和本地區域中心的家庭帶來181戶可負擔房，這說明公共和私營部門可合作強化社區建設。

投資 該計畫的機構有屋崙市府、屋崙住房管理局、阿拉米達縣，州住房和社區發展廳以交通為導向住房計畫， 加州 氣候投資（透過溫室氣體減排基金資助），國家可負擔住房信託，摩根大通，加州稅收優惠分配委員會、債務限額分配委員會等。

加州戰略增長委員會通過可負擔住房和可持續社區計畫，為理想之家提供近3000萬資助。委員會代理執行主任布恩迪亞（Jessica Buendia）說，計畫創造可負擔房解決方案，並透過交通和主動運輸方式與就業和重要服務相連接。