新冠疫情期間 灣區公寓建設激增

灣區公寓需求大過供應，許多城市租金已漲至疫情前水平。(圖取自臉書)

灣區 公寓於疫情 期間加速建設，屋崙、聖荷西與山景城大型新項目激增，總數升至近5年來最高水平。根據房地產資料公司「Yardi Matrix」分析，聖荷西都會區預計將於今年新增5625個公寓單位、比2020年增加79%；舊金山 與東灣將可見到7872間新公寓於2021年開放、比去年增加36%。灣區新公寓總數達1萬3497間，為過去5年來最多。

2020年新冠關閉打擊之後，建築業蓋房計畫正在恢復當中。但是，儘管灣區核心城市似乎恢復元氣，但仍處於住房短缺與受到其他城市影響，包括美國南部與西南部競爭對手城市。

Yardi Matrix分析師雷斯勒(Doug Ressler)表示，住宅租賃市場反彈情況在全美發生，部分增長也導因於2020年建設計畫因疫情延遲，房市看起來正在恢復當中，其實是自疫情過渡。儘管矽谷繁榮吸引新人才加入、增加租賃需求，但灣區新公寓大樓建設進度仍落後。供不應求將租金推至全美最高水平，許多低收入勞工仍掙扎於新冠疫情導致的經濟動盪與健康危機。

灣區70%新公寓屬於豪華或高級公寓，新建可負擔住房單位有限，其大部分是由非營利開發商向政府爭取補貼完成。屋崙新公寓最多，新建3168個單位；其次是聖荷西有2175間、舊金山有1521間、佛利蒙有1185間、密爾比達有717間。

其他州的都會城市新公寓建設也不遑多讓。德州達拉斯-沃斯堡(Dallas-Fort Worth)都會地區連續第四年領先全國，今年將新建2萬1000戶新公寓，也吸引原總部設在舊金山的嘉信理財，前往設立新總部。舊金山與聖荷西都會區新公寓建設數量，也落後德州奧斯汀、亞特蘭大、北卡夏洛特、邁阿密、明尼阿波利斯與奧蘭多的新建工程。

不過，富國銀行經濟學家維特諾(Mark Vitner)指出，矽谷仍是全球創新樞紐，員工最終將重返辦公室，灣區未來幾年將創造大量就業機會。灣區公寓需求大過供應，許多城市租金已漲至疫情前水平。根據房地產網站「Zumper」，聖荷西本月兩房公寓中價位租金為2720元；舊金山兩房公寓租金3830元、屋崙則為2600元。