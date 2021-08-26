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上漲半年 灣區7月房市趨穩 買家選擇變多了

記者劉先進／屋崙報導
灣區住房市場經歷了幾個月的上漲，終於有所下降。7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%。（記者劉先進 ／攝影）
灣區住房市場經歷了幾個月的上漲，終於有所下降。7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%。（記者劉先進 ／攝影）

加州房地產經紀人協會的一份新報告表明，灣區住房市場在經歷了幾個月破紀錄的價格、競價戰和不斷增加的對房價難以負擔的焦慮之後，可能正在趨於平穩。報告發現，7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。

雙葉地產公司（Pacific East Bay Real Estate）負責人Jessica Yap說，灣區房市上漲半年後，最近2周明顯變得平穩，以前一套房子上市，平均七、八個人競價搶購，最近2周以來，是一到五個買家競價，平均最多五人搶購，競爭沒有以前那麼激烈，買家的選擇更多。

灣區住房市場經歷了幾個月的上漲，終於有所下降。7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上...
灣區住房市場經歷了幾個月的上漲，終於有所下降。7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%。（記者劉先進 ／攝影）

負擔不起+旺季結束 房市趨緩

7月份最大的地區價格下降是蘇諾瑪（Sonoma），銷售價格中位數為76.17萬，比6月下降7.7%。其次是聖馬刁縣，出售中位數為210萬，下降了7.3%。舊金山的中位數售價為190萬，價格下降了5%，阿拉米達縣的價格保持不變，為130萬。 根據地產網站Redfin的公開數據，東灣柏克萊7月的出售價中位數，比6月下降8.7%，不過，東灣屋崙的出售價中位數，比6月上升5.6%。

Jessica Yap分析，自從2月以來，灣區樓市一直在上漲。因為疫情爆發後，更多人選擇在家上班，不用去公司，傾向於選擇郊區，房子大，有後花園，上班環境也變得更好。另外，無論是首次置業，還是重新貸款，貸款利率都創造新低，不少人紛紛入市購房，房子供不應求，自然推動價格上漲。

最近半個月，房價變得平穩，有不少原因。比如，傳統上，夏季是購房高峰期，隨著學生入學，家長生活重心轉移，購房旺季進入尾聲，需求自然變少。更何況，房價一路上漲，超過不少人的負擔能力，有的買家沒有能力買，房價自然不能維持此前的上漲幅度。

Jessica Yap也強調，在熱門地段，房價還是沒有明顯變化。比如東灣的柏克萊山、柏克萊以北，艾伯尼（Albany）、比德蒙（Piedmont），這些區域安全，且學區不錯，房價自然難以降低。

想賣高價？最好裝修+配必要家具

Jessica Yap說，雖然有的縣房價有所降低，但具體到某個地區，或某個獨立屋，出售價格的情況，又各不相同。比如，最近有一個華人客人，房子掛牌兩個月，但沒有賣出去。其要價比她估計的售價，高出10%，但華人不願意降價，如今房市熱度降低，更難賣出去。

Jessica Yap表示，華人賣家自己去查詢Zillow等網站，看到房子某個估價，就以為一定能按照網站估價出售。但實際上，好房子賣高價，有一些基本要素，並非每個房子都符合這些條件。

「一些華人賣家，以為房價整體上漲，所以就能開高價賣出。但要考慮一個問題，灣區是多元化的社區，買家不只是華人，還有其他族裔。一些美國本地人，如果願意掏空所有積蓄，競價較高買房，就一定對房子要求很高。比如房子要經過裝修，能拎包入住。本地顧客一定要求房子配備洗碗機、烤箱這些家具。如果買了房，還要再出錢買這些家具，代價不小。買家自然不願意考慮。」

Jessica Yap建議，華人賣家一定要自己做足調研工作，最好要裝修一下房子，配備必要家具，切不可不切實際的叫高價。

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