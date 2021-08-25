新冠疫情期間 灣區房屋淨值大幅飆漲

灣區房價 急劇飆高，可是專家認為，目前房地產情況不會形成泡沫化，因為現在的情況與2008年經濟大衰退情形非常不同。根據房地產分析公司Attom，新冠疫情 期間，灣區屋主房產淨值大幅飆漲，其中又以聖馬刁縣與聖他克拉拉縣房屋淨值屋主的比率最高。所謂房產淨值，是指持有房產的市場價值減去尚未償還的貸款金額，而若未償還的貸款，低於房產總值一半，即屬於高淨值。

Attom分析顯示，70%以上的聖馬刁縣與聖他克拉拉縣屋主，房產淨值高達全部房產的50%以上。因此雖然疫情期間灣區也逃不過高失業率，地方屋主的財富也因房價上揚而增加。

Attom主管特塔(ToddTeta)表示，許多灣區屋主能在疫情間繼續繳付房貸，加上房價上揚，結果造成房產淨值大增，情況與美國其他地方雷同。他表示，即使有些屋主失業，付不起房貸，可是由於房價飆高，房產淨值也因而提高。

疫情期間，灣區與全國其他地區中間房價均有成長。灣區各縣的中間房價成長更為迅速，從疫情開始2020年3月間的101萬元飆漲到今年6月的135萬元，成長34%。灣區有五縣，高居全國八大高淨值區內。

從2020年3月到2021年6月期間，除了舊金山縣外，其他灣區各縣達到高淨值房產比率均呈上揚。康曲柯士達縣過去一般認為是房價較為低廉的郊區，然而康縣疫情間高淨值房產的比率從43%提高到今年6月間的57%。另外阿拉米達縣從58%增加到66%，聖他克拉拉縣從66%增加到70%，馬連縣從52%增加到64%，聖馬刁縣從72%增加到74%。

如以灣區九縣整體言之，房產高淨值比率從疫情初的57%，增加到今年6月間的64%。相對而言，全國房產高淨值比率才不過34%，幾乎只是灣區的一半。

灣區房價與私人財產緊緊相連，這雖然讓許多灣區家庭財務情況穩定。可是住屋與公平權益倡導者稱，房地產分析結果，更突顯出屋主與租戶財富不均情形。

矽谷領導人集團社區關係主任羅查(Vince Rocha)表示，屋價上漲，顯示必須尋找創新辦法，發展中產階級住屋如多戶住屋等，讓更多家庭能在矽谷落地生根。根據最近柏克萊加大研究，灣區住宅用地規劃，約有八成規劃為佔地面積大的獨棟屋區。

羅查說：「如果教師、救火員、社工服務人員住不起房子，就不可能發展出一個健全的社區。」