灣區出走人口新難題…逃避都市高房價 又面臨山火危機

高火災風險的荒野都會界面區通常都是加州景觀最美麗的地區。（Getty Images）

艾斯提斯（Lesley Estes）最近清晨5時就起身，和住家周圍的荒野作戰，她家屋頂和草坪上都裝有自動灑水系統，以防房子被野火燒毀。

艾斯提斯表示，分區治理是重點。例如，在住家5呎範圍內，必須清除松樹針葉、乾枯樹葉、和任何可燃物；在30呎範圍內，所有植被都必須有適當間隔，並做好防火措施；在100呎範圍內，必須切除所有低垂的樹枝，並確保樹木之間保有適當距離。

艾斯提斯在1990年代晚期擔任屋崙市流域經理，被時任市長的布朗（Jerry Brown）取名為「溪女」（Creek Lady）。現年59歲的她，在屋崙市政府工作了25年，於2019年初退休。在新冠疫情破壞她退休後的旅行計畫後，她去年10月賣掉屋崙的房子搬到內華達市（Nevada City）。

她的新房子比舊房子大了700平方呎，可以俯瞰布滿著大樹、覆蓋著泛黃草叢的廣闊山谷。然而，7月29日傍晚，從北面「迪克西山火」（Dixie Fire）飄來的煙霧在山谷上蒙上一層藍色薄紗，溫度高達95度的空氣中瀰漫著煙塵。

山火危機是部分灣區出走人口要面對的新難題。（Getty Images）

大量新住民 搬進郊區小鎮

艾斯提斯的故事，在疫情中或許很常見。受夠了都會區的高生活成本、終於可擺脫面對面工作的限制、被擁有大房子或僅是擁有房子的前景所吸引，許多加州 人離開像舊金山 和屋崙等大城市，搬到像內華達市和草谷（Grass Valley）這樣的小鎮。

舊金山紀事報（Chronicle）分析加州美國郵政局（USPS）永久住址變更數據後發現，有異常大量的新住民，搬進了處在荒野和都會交匯的界面郵區（wildland-urban interface，有人居住的荒野地區或靠近荒野的地區）。確切地說，2020年搬進這些郵區的人口比2019年多出4萬人。

擁有建築公司的房地產經紀人佛萊爾提（Jim Flaherty）指出，像草谷和內華達市這些地區，大量城市居民突然遷入炒高了當地房價 ，也對房地產市場造成壓力。佛萊爾提說：「從新冠疫情一開始，外來人口就不斷湧入，並急速增加。」

房地產網站Zillow公布的數據顯示，從2020年初至今，草谷和內華達市地區房價已上漲了29%，在相同期間，舊金山房價僅上漲1%。佛萊爾提表示，當地房屋上市後19天到30天內就會賣出，如果沒有新屋上市，庫存房源一個月內就會清零。不過，和舊金山房價相比，草谷的房價仍然可負擔得多，當地平均房價只有約53萬元。

遠離都會區 野火風險上升

憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）資深氣候學家達爾（Kristina Dahl）表示，擁有大量荒野都會界面的地區通常都是加州最美麗的地區，擁有人們夢寐以求的居住環境——在森林裡擁有一棟小木屋，周圍環繞著大樹。

但是，這裡有一個交換條件：搬到荒野都會界面區的民眾很可能必須直接面對野火。和植被較少、人口稠密的都會區相比，荒野都會界面區更容易發生火災，一旦起火，火勢會迅速蔓延。此外，荒野都會界面區通行的道路較少，建築物較分散，消防員較難控制火勢和保護居民的生命財產安全。

達爾發現，加州過去十年野火的規模和破壞力不斷創新紀錄，但與此同時，搬到火災高風險地區的人卻愈來愈多。

達爾說：「無論是直接曝露在火災中，或間接接觸到大火煙霧，過去一年，幾乎每一個加州人或多或少都受到野火影響，但這些經歷並不一定會成為人們搬家時的理由。」

保險財務顧問庫尼波提（Marc Cuniberti）表示，在2018年「坎普山火」（Camp Fire）發生後，住在火災高風險區的屋主必須多付出200%到250%的火災保險費用。不過，高保費並不至於對來自灣區的人造成影響，因為草谷的整體生活成本比灣區低得多，受影響的主要是當地的長期居民。

庫尼波提指出，草谷市生活成本上升，加上灣區「移民」導致文化轉變，迫使許多長期居民搬往更可負擔的地區，例如蒙多西諾縣（Mendocino），或愛達荷州、懷俄明州和佛羅里達州。但對留下來的居民而言，外來人口的湧入讓他們很難適應。

儘管火災風險和生活成本愈來愈高，但野火易發地區對房屋的需求量也愈來愈大，人口也愈來愈多，這可以從草谷和鄰近的內華達市境內散布許多新房地產開發案可以看出。

大部分地方官員和開發商也心知肚明，批准荒野都會界面的新建築工程十分冒險，但他們面對著另一個更立即的危機：加州嚴重的住房短缺。

洛杉磯加大經濟學家尼克斯柏格（Jerry Nickelsburg）曾表示，截至2018年，加州需要新建300萬個住房單位才能改善住房可負擔性。但受到分區法規限制和複雜執照核發程序的影響，加州都會區很難建造新住房，尤其是灣區。

達爾說：「如果我們能在都會區建造更多住房，被迫搬離的人口就會減少，我們就可以輕鬆將人們留在風險較低的地區。」

野火加劇 3人為因素導致

麥塞德加大氣候學實驗室（Climatology Lab）共同主任阿巴澤格魯（John Abatzoglou）表示，加州野火季節愈來愈長和破壞力愈來愈大有三個主要因素，而且它們都是人為因素。

首先，是加州100多年來主要以滅火的方式來處理火災的策略，這個策略導致在夏季會變乾的植被堆積，為加州創造完美的火災條件；第二，是人類直接造成的火災，例如洛杉磯以東發生的「艾爾杜拉多山火」（El Dorado Fire），是民眾在公園內舉辦嬰兒性別揭曉派對引發的；第三是氣候變遷。

由於要解決這三個問題非常困難，阿巴澤格魯選擇面對風險。阿巴澤格魯和同樣是消防專家的妻子去年在杜倫姆縣（Tuolumne County）置產。憑著專業知識，他們避開了靠近松林的房屋，在一個熱帶草原風格的生態系統中找到了現在居住的房屋。在這個環境裡，火災通常都發生在地面上，燃燒時間較短，規模也較小。他們還在他們的物業範圍內運用了火災緩解策略。

艾斯提斯並非沒有做過風險計算。1991年，屋崙山（Oakland Hills）發生了一場山火，造成25人死亡，燒毀數千棟房屋。艾斯提斯記得，當時還住在舊金山的她，在公寓大樓上看著對岸燃燒的大火。她也明白，受到氣候變遷的影響，她在內華達市遭遇野火的風險只會隨著時間推移而增加。