灣區6月房價創紀錄讓買家猶豫 房市見拐點？

灣區房價持續呈現創紀錄價格與銷售成長，但房屋經紀人注意到，高房價已讓部分買家開始有些猶豫。(Getty Images)

灣區房價 持續呈現創紀錄價格與銷售成長，積極買家重返靠近科技核心附近房市。灣區6月份現有房屋中位數售價為120萬元，銷售量也比上個月增長。但房屋經紀人注意到，高房價已讓部分買家開始有些猶豫，儘管過去兩個月，灣區9個縣仍有7個縣的房價上漲。

CoreLogic經濟學家赫普(Selma Hepp)表示，在典型夏天淡季之前，今年房價可能已達高峰。高房價可能也將更多買家退出市場，能在此層級競爭的買家愈來愈少。和一年前相比，當時新冠禁令限制看屋行程，減緩房屋銷售。

灣區聖他克拉拉縣今年6月份現存中價位房價，比去年上漲27%至162萬元；康曲柯士達縣成長25%至89萬8000元；聖馬刁縣漲11%至183萬元；阿拉米達縣增長近30%至120萬元；舊金山房價漲10%至183萬元。房屋與公寓整體銷售額比去年6月增長60%，比5月增長約12%。

灣區高房價將持續多久？比較今年5月及6月房價，可見上漲速度較慢，大多數郡縣漲幅於2%-6%之間。經濟學家預測，加州 房市將於未來6個月降溫，CoreLogic預期，房價未來12個月有7.5%漲幅，仍高過美國房價預估成長3.2%。

灣區房市與全國房市相同，疫情期間蓬勃成長。去年受到加州移居民眾青睞的三個西部州：愛達荷州房價上漲34%、亞利桑那州房價上漲26%、蒙大拿州成長24%。「加州房地產經紀人協會」(California Association of Realtors)經濟學家預測，隨著有更多房屋待售與買家有更多選擇，今年剩餘時間房屋賣家價格漲幅較小。

東灣房地產經紀人協會(Bay East Association of Realtors)會長漢德(Tina Hand)表示，低利率持續吸引買家。根據房地美(FreddieMac)，截至7月底，30年固定利率仍低於3%。但近來也見到有失敗交易，房市已不似去年與今年初的瘋狂，好消息是，有更多庫存流向市場。

東灣房屋5月與6月平均售房時間為13天。根據MLS數據，卡斯楚谷、阿拉米達與柏克萊持續是東灣最有競爭力的地區。矽谷城市仍吸引買家，聖馬刁與聖他克拉拉縣房屋銷售額上升。

庫比蒂諾經紀人羅恩(Ramesh Rao)表示，上漲房價讓買家購屋更加謹慎。對耗資超過200萬元在科技重鎮購屋的買家來說，地點與即可搬進屋況皆為必需條件。雖然在美國其他地區，需要一個月才能賣掉房子，但在矽谷，若房屋在一周內未售出，可能是出了問題。不過，買家心理在過去幾周發生變化，那些曾見到競房戰爭、說出可能買不到這棟房的買家改口問：「我真的想要這棟房屋嗎？」