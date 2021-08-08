灣區租金跌 低收入戶反而受益較少

灣區租金因疫情大跌，但非所有人受益，低收入弱勢族群仍受到衝擊。(美聯社)

儘管灣區租金 在疫情 之初開始有些下跌，但對此有一個族群受益較少，就是低收入 戶。較舊且便宜公寓通常被低收入勞工與其他領取固定政府收入者租住，租金遠低於較新房屋。不過，例如阿拉米達縣，低收入公寓租金5月已回升到疫情前水平。

一項有關灣區公寓價格的分析發現，在東灣搬進較舊的綜合住宅，已無法省錢，反倒是豪華公寓持續以數月免租金折扣、吸引專業人士入住。經濟學家及倡議人士認為，新冠疫情重擊低收入居民。非營利倡導者也一直在為疫情時期的租戶保護與特定租金上漲禁令議題，提出質疑。

房地產服務公司「RealPage」市場分析師克許(Adam Couch)表示，可負擔公寓需求增加，導致較舊公寓價格上漲。疫情禁令解除後，與家人同住的年輕工作者重新開始尋找公寓與室友。失去收入的家庭也開始尋找較便宜住屋，都加劇了低價公寓的競爭。他指出，低價住房需求大增，今年初疫情禁令放鬆、工作者重返城市之後，租金開始上漲、需求增多。

公寓通常依照租金分成三類：A級為最昂貴住屋佔20%；B級為市場中價位較便宜住房，占60%；C級最價格最低公寓，佔20%。A級通常是嶄新或昂貴裝修後的房屋，提供大型公共區域、健身房、游泳池與現代安全設施。灣區都會區豪華公寓價格範圍，從舊金山3550元、到聖荷西3140元、屋崙2750元不等。B級和C級公寓通常較舊、提供較少公共設施，灣區此類公寓月租範圍1950-2235元。

灣區最便宜公寓於2020年3月至2021年6月期間跌幅最少。在屋崙、海沃與柏克萊的低價公寓，疫情期間甚至有1%漲幅。舊金山與聖馬刁B級公寓價格跌幅為14%。聖他克拉拉縣豪華公寓租金下跌12%、舊金山與聖馬刁縣下跌14%，阿拉米達縣下跌11%。

能夠遠距工作的專業人士，疫情期間受到經濟衝擊甚少。但服務業與其他無法遠距工作的計時工作，則可見到收入減少、需動用到儲蓄或利用家庭成員名義才可租屋。旅館與休閒業、零售業、製造業、交通與倉儲業的勞工，重返工作崗位的速度最慢。