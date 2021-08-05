聯邦9億租金補助 灣區僅發了10%

聯邦撥近9億元租金援助金給灣區，但多數人仍對所謂住房安全網補助與分配，感到困惑沮喪。(Getty Images)

根據「全國公平地圖集」(National Equity Atlas)估計，從舊金山、聖荷西到外圍的蘇拉諾縣，灣區 9個縣約有14萬8000戶家庭拖欠租金 。加州州長紐森曾承諾，動用52億元緊急基金百分之百支付2020年4月至2021年9月的疫情租金債務。但是，在聯邦政府首次宣布史無前例支助後的七個月，截至7月中旬，灣區的州與地方租金減免計畫僅支付8850萬元，約僅為美國財政部分配給灣區8.89億元的10%。

儘管房屋專家表示，計畫對保護民眾住房至關重要，但許多人仍對所謂住房安全網補助與分配，感到困惑沮喪。官員們強調，在州立法人士6月採取行動之後，補助付款正在加速，讓租戶更容易直接申請100%減免，而非先前房東必須免除部分租債。但是，許多律師指稱，房客被驅逐案件已堆積如山，部分租房者在大規模持續失業或借貸支付住房費用後，仍處於掙扎之中。

導致租屋減免延遲的因素因地而異，因為計畫由不同公共機構與承包人員經手。一般的困難包括確定哪些項目將支付哪些費用，如何與難以聯繫上的租戶取得聯絡，並且在公布大量可用現金的同時，防止詐欺。立法人士強調，已支付25%租債或已提出租金減免申請待批准的租戶，若他們採取行動提出難以付租的文件、申請證明並可抵抗任何法律威脅，則被允許可於9月31日驅逐暫停令之後、繼續居住。

縣市當局可選擇不同模式來分配經費，卻讓數萬人陷入困境，不確定申請仍在處理中，或應從哪些特定月份開始申請補助租金債務。例如在舊金山，地方官員將支付2021年4月之後的租金，但租戶須在此之前填寫單獨的州府申請表。較早申請市府計畫者，則必須完成新申請。

誰有資格獲得灣區租金減免？受到新冠疫情影響的租戶與房東，收入為該地區收入中位數的80%以下者，都有資格。低於中位數收入50%以下者可優先被考慮。減免租金可追溯至2020年4月1日的未付租金，以及至9月30日止的租金。申請人不須是美國公民 ，但必須提交個人身份文件、住房不穩定證明，如逾期租金帳單或驅逐通知。有收入文件將加快處理。