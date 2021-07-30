研究：地目調升 住房供應不會立刻大增

住宅用地變更地目，興建更多住宅的加州新法案，不會立即見效。圖為橙縣新港灘市的老人公寓新大樓。(新港灘市府網站)

加州 議會正在研議「地目調升」（upzoning）相關法案，允許住宅用地變更地目，以興建更多住宅、容納更多居民。但柏克萊加大 最新研究指出，州參會SB 9草案雖然影響深遠，但不是立即見效的萬靈丹，房屋供應量不會因此立刻大增。

參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）領銜的SB 9草案已經通過參議會審查，預計8月27日由眾議會撥款委員會審查。通過後再交付全院表決，然後才會由州長簽署生效。

不過SB 9的立法意旨恐怕難以立刻見效，因為許多原屋主或地主並不急著賣地或改建，因此長遠來看，住房供應量確實會增加，但短期來看，恐怕難以扭轉加州一房難求的現況。

柏克萊加大Terner Center for Housing Innovation發現：加州750萬塊獨棟住家的用地，只有5.4%或41萬塊會新增房舍；洛杉磯縣的比例較高，約6.7%。因此理論上，應該會有71萬4000間的新屋出現。

但首先是要地主願意改建，第二是新建得花時間。坦納中心（Terner Center）策略長賈西亞（David Garcia）因此指出，單靠SB 9，仍難以滿足現有的82萬至350萬間的住房需求。

坦納中心分析了多種可能方案，包括將現有的獨棟住家改成雙拼，或是在後院新增一至兩間的住宅，或拆掉重蓋另建最多四間房舍。現有的附屬建物（ADU）法令已允許增設住房，不過並未允許分割地權，因此地主無法出售。

但SB 9的不同之處在於，屋主可以出售，因此支持者認為，屋主在有利可圖的前提下，就會出售讓房市供應增加。不過反對者也很強硬，認為加州夢的核心之一就是獨棟住家，此舉只會摧毀加州地貌，而且讓社區雜亂不堪。

類似爭議早已發生過，包括之前引發喧然大波的SB 50草案，原意就是要允許獨棟屋地塊可以建成四連屋，或大型公寓。但是大型公寓也有異見，例如弱勢族群倡議體Livable California就不希望更改獨棟屋地塊，因為他們主張SB 9只會圖利富豪，讓他們新建更多昂貴的出租公寓，不利黑人與西裔社群 。

但是起草法案的臨時議長艾金斯表示，SB 9的條文不會允許這種情況發生，因為分割地塊必須地方政府同意，而且縣市政府也能禁止拆房。另外，坦納中心分析也顯示，97%的獨棟屋都不值得花錢去拆，因為沒必要蓋樓，頂多就是增加居住空間而已。