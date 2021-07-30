我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

成交價高於標價 東灣柏克萊最普遍

編譯組／灣區電
柏克萊成交價高於定價房屋數量全美最多。（Getty Images）
柏克萊成交價高於定價房屋數量全美最多。（Getty Images）

新冠疫情尚未爆發前至今，灣區待售屋超出原標價銷售的情況一直很普遍，可是房屋以超過標價100萬元或100萬元以上銷售的情況，這倒是一種新的現象。這種現象在東灣尤其普遍。

realtor.com網站最新報導稱，東灣城市柏克萊大部分的待售屋超出標價售出，一般情況下，柏克萊的待售屋平均以超標價19%的情形售出，顯示這個大學城在舊金山人口外流情況下，房地產市場興旺的情形。

realtor.com網站研究近1500個美國城市2021年前三個月的房地產情形，比照房屋出售價格與最後標價。

一棟柏克萊市房屋今年3月間以原標價兩倍售出，成為全國性大新聞。「東灣郵遞區號」(Zip Code East Bay) 房地產商迪金斯 (Josh Dickinson)今年5月間對地方新聞表示，當其客戶看到東灣比德蒙 (Piedmont) 或柏克萊北區有待售屋標價190萬元，他們立刻會想到，這棟房子最後售價將飆到300萬元以上。

根據Compass房地產公司，過去數年間，灣區各縣中，房地產競標以阿拉米達縣最為普遍。阿拉米達縣待售屋中，85%超過標價售出。阿拉米達縣2021年房屋售價持續上揚，比去年同期高出20%。縣境內柏克萊的中間房價為120萬元。

房地產經紀公司Redfin中介艾佛雷特(Ena Everett)今年5月間對媒體表示，東灣房地產市場一直相當興旺，過去一年間尤其熱絡。在屋崙與柏克萊，一般民眾會預期房屋售價會比一般價格高出20%以上，現在供應量低，民眾會預期房屋售價比一般標價高出10%到40%以上，或者更高。

紐約曼哈頓的市郊小城Montclair 是全國待售屋超出標價第二高的城市，一般平均房屋售價高出標價14%以上。Urbana-Champaign伊利諾大學所在地香檳城 (Champaign) 平均房屋售價高出標價13%。

房地產 柏克萊 灣區

上一則

薪資上漲比房價快 灣區房屋更可負擔？

下一則

舊金山租金仍全美最貴 紐約市急起直追

延伸閱讀

高球史第一人 日華裔森川柯林 英國公開賽初登場就奪冠

高球史第一人 日華裔森川柯林 英國公開賽初登場就奪冠
加州大學西語裔學生 10年激增9成

加州大學西語裔學生 10年激增9成
柏克萊跑者失蹤 當局終止搜救 華裔妻籲民眾協尋

柏克萊跑者失蹤 當局終止搜救 華裔妻籲民眾協尋
柏克萊12歲少女 涉嫌縱火4起被逮

柏克萊12歲少女 涉嫌縱火4起被逮
柏克萊12歲少女 1天縱火4起 被警逮捕

柏克萊12歲少女 1天縱火4起 被警逮捕

熱門新聞

傑克遜的近照。（取自社交媒體）

亞裔女自幼被領養 尋找孿生姊妹 生母健在但拒聯繫…

2021-07-18 02:00
舊金山國際機場蜂擁返回的人潮（圖片來自影片截圖）

舊金山國際機場 湧現人潮

2021-07-22 15:17
26日下午，加州的前聯邦參議員鮑克塞（ Barbara Boxer）在屋崙的傑克倫敦廣場附近遭到襲擊搶劫。（取自鮑克塞推特）

加州前聯邦參議員鮑克塞 在奧克蘭被搶劫

2021-07-26 20:08
布特縣「迪克西山火」23日已發展成加州今年最大山火。（美聯社）

塔馬拉克山火擴大 已燒近6萬畝 紐森宣布加州4縣進入緊急狀態

2021-07-24 02:20
專家認為，灣區不需要太擔心Delt變種病毒造成突破性病例。(美聯社)

疫苗抗Delta有效 灣區新一波可稱「未接種者的疫情」

2021-07-25 02:20
被一些餐廳和酒吧要求出示的疫苗接種證明。（照片來自美聯社）

要在北加生活 疫苗接種證明很重要

2021-07-23 15:42

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震