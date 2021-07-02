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AAREA報告：6成亞裔美國人是屋主 低於全美平均

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山都會區（包括屋崙、柏克萊等東灣一帶），亞太裔的屋主比例大概是60%。（記者李晗 / 攝影）
舊金山都會區（包括屋崙、柏克萊等東灣一帶），亞太裔的屋主比例大概是60%。（記者李晗 / 攝影）

亞太裔在美國被稱作是「模範少數族裔」（Model Minority），收入水平、教育程度等較高。但是一份最新的報告顯示，亞裔社區內大約有六成的比例是屋主（homeowners），低於全美的平均水平。

由「美國亞裔房地產協會」（AAREA）發佈的2021年「亞裔美國人狀況」報告中，顯示大約60.6%的亞裔美國人擁有自己的房屋，成為屋主，低於全國的平均水平65.6%，更比白人（非西語裔）的73.8%的擁房率低得多。

AAREA成立於2003年，是一個全國性的非營利性行業組織，致力於推動擁有房屋（homeownership）來改善亞裔美國人和太平洋島民社區的生活。現任的AAREA主席是來自舊金山灣區的地產界代表鄺玉玲（Amy Kong）。

亞裔收入高、屋主少

買房置業是華人關心的人生大事，更是在美國實現「美國夢」的重要標誌。AAREA的報告中指出，在全美範圍內，亞裔社區的收入較高，平均的家庭年收入達到了9萬3759元，比全國的平均水平高出35%。但是在這樣高收入的前提之下，亞裔社區的屋主比例卻低於全美的平均水平。

同時，亞太裔「AAPI」（Asian American and Pacific Islander）中的太平洋島嶼裔，屋主比例則更低，只有四成左右。而平均的家庭收入則是6萬6000元，與全美平均水平差不多。

報告中也給出了數據，顯示亞裔所持有的房屋比全國屋主的房屋均價要貴的多。報告指出，亞裔家庭的房子均價大約是47萬，比全美平均高出65%。同時太平洋島嶼裔的屋主的房屋均價則是35萬，也比全美平均高出了38%。

報告援引了多個來源，包括人口普查局、皮尤（Pew）調查公司的數據，共計有14個來源。報告也和RE/MAX和Freddie Mac合作完成。

亞太裔遭遇歧視的事件層出不窮，有數據顯示政府收到的住房歧視投訴增加，其中有的投訴...
亞太裔遭遇歧視的事件層出不窮，有數據顯示政府收到的住房歧視投訴增加，其中有的投訴涉及將新冠病毒與個人種族聯繫起來。（記者李晗 / 攝影）

亞裔社區 面臨挑戰

AREAA主席鄺玉玲說，「即使有事實證據表明亞太裔社區收入高於平均，我們的房屋擁有率仍然出奇地低。」她表示，在整個疫情期間，亞裔面臨的挑戰大大增加，包括失業以及仇恨犯罪和隨之而來的住房歧視，這都迫使許多人們留在他們原本的社區中，而不是搬到新的和陌生的地方，這意味著他們不會搬遷買房。

報告中分析，住房相關的歧視投訴也增加，同時亞裔工人的失業率增加。2021年第一季度，美國住房和城市發展部（HUD）收到的住房歧視投訴增加了30%，其中大約10%的投訴涉及將新冠病毒（COVID-19）與個人種族聯繫起來。同時，2020年第四季度，46%的亞裔失業工人曾失業超過六個月，而2019年第四季度的數字為 21%。

「希望亞裔社區更具彈性，並作為增長最快的種族或族裔人口，能夠繼續對美國產生積極影響。」 鄺玉玲說。

她也說，作為亞太裔的房地產協會代表，會致力於幫助亞太裔在房地產業內消除歧視，像是信用評分的歧視，以及幫助亞裔移民在房地產法律、文件上的提供語言服務。

加州房價高 亞裔屋主較多

加州是移民大州，亞裔人口不斷攀升。同時加州的舊金山、聖荷西（矽谷）以及洛杉磯都是房價高企之地。在這樣的前提下，移民較多的加州亞裔社區內，屋主的比例卻高於加州平均水平。

報告指出，加州有大約15%的亞太裔人口，其中有60.1%都是屋主。然而全加州的屋主比例大約只有54.9%。在舊金山都會區（包括屋崙、柏克萊等東灣一帶），亞太裔的屋主比例大概是60%，在南灣聖荷西都會區（矽谷一帶），則是59%左右。

南加地區的亞裔屋主比例則變化較大。從洛杉磯都會區的55%，到河濱（Riverside）都會區的71%，相差了幾乎有16個百分點。這其中可能的原因就是包括房價，因為洛杉磯都會區的房屋中間價個已經超過百萬，而河濱的房屋中間價則是50萬左右。

雖然近一半的美國亞太裔居住在西部的州，其中近三分之一在加州，但也有大量亞太裔人口居住在西雅圖地區（佔總人口的 14.6%）、紐約市（11.5%）、 華盛頓特區（10.4%）、拉斯維加斯（10%）、波士頓（8.3%）等。

同時，南加的河濱都會區也是全美亞裔屋主比例最高的地區。此外，華盛頓特區（69%）、邁阿密（69%）、休斯頓（69%）和亞特蘭大（67%）的亞太裔社區房屋擁有率，都高於全國平均水平。也就是美國南方的一些都會區，亞太裔的持有房屋比例較高。

鄺玉玲指出，美國南方越來越受亞太裔社區的歡迎，因此也擁有最高的亞太裔房屋擁有率 （65.4%）。在亞裔人口最多的州中，佐治亞州以66.9%的社區房屋擁有率領先全國，略高於全國平均水平，以及64.1%的州平均水平。亞裔房屋擁有率在伊利諾伊州、明尼蘇達州、麻省和紐約州均低於該州的整體百分比。 

大約60.6%的亞裔美國人擁有自己的房屋，成為屋主，低於全國的平均水平65.6%...
大約60.6%的亞裔美國人擁有自己的房屋，成為屋主，低於全國的平均水平65.6%。（美聯社）

亞裔 美國 加州

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