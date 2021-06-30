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大索爾一酒店每間房250萬元成交 創北美新高

編譯組／綜合29日電
大索爾Ventana酒店每個房間成交價在北美創下新紀錄。（取自臉書）
大索爾Ventana酒店每個房間成交價在北美創下新紀錄。（取自臉書）

今年稍早，舊金山以北酒鄉一家度假酒店以每間房間超過200萬元的價格易主。最近，灣區以南又有一家酒店以更高的價格成交，每間房間成交價為250萬元，創下北美最高的酒店房間交易價。

最近以每個房間250萬元價格成交的酒店是大索爾Ventana，總成交價為1億4800萬元，賣家是普利茲克家族辦公室（Pritzker family office）和中資美國萬向房地產公司（Wanxiang America Real Estate）。這個酒店靠近Pacific Coast高速公路，占地160畝，擁有59個房間，買家是凱悅酒店集團（Hyatt Hotels Corp.）附屬公司，由普利茲克家族所成立。

精品房地產資本市場顧問公司Hodges Ward Elliott（簡稱HWE）和商業房地產投資權威Real Capital Analytics（簡稱RCA）指出，普利茲克家族的私募股權投資公司，舊金山的Geolo Capital表示，Ventana的成交價在北美創下新紀錄。

RCA表示，上次創下非賭場度假酒店交易紀錄的是今年2月成交的佛羅里達州西礁島（Key West）華爾道夫Casa Marina酒店（Waldorf Astoria Casa Marina），每個房間以232萬元賣出。RCA指出，擁有賭場的度假酒店交易價格更高。

Geolo於2015年買下Ventana，花2300萬元重新裝潢，2017年以其擁有的奢華品牌Alila冠名，於2018年再賣給凱悅集團。Geolo表示，幾次轉手導致價格愈變愈高，現在，Ventana每個房間的價格是全球所有凱悅酒店中最高的。

這項交易凸顯出新冠疫情期間高端、偏遠度假酒店市場的實力。在酒店業最初遭疫情重創後，這類豪華度假酒店開始蓬勃發展，消費者追求在離大城市不遠的郊外環境中放鬆身心。

今年初，北加州酒鄉擁有130個房間的豪華Montage Healdsburg酒店，被不動產投資信託公司Sunstone Hotel Investors以2億6500萬元買下，每個房間交易價為204萬元。Montage Healdsburg4月在疫情中開張。

疫情 投資 房地產

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