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灣區房源庫存增加 全美唯一

編譯組╱灣區18日電
灣區是美國過去一年唯一房源增加的市場。(美聯社)
灣區是美國過去一年唯一房源增加的市場。(美聯社)

房地產經紀網站「Zillow」最新報告，不像全美其他地方，灣區買家現可在市場看到比去年更多選擇。但房價仍比過去昂貴，並通常會在幾天內就被搶購一空。

Zillow最新月度市場報告指出，舊金山5月房源比4月增加8.7%、比去年同期增加25.6%。灣區其他大城市如聖荷西的房屋庫存，則比4月上升8%、較去年同期增加30.3%。舊金山房源自2月份開始每月增加，全國房屋庫存5月份則比去年同期減少了31%。

Zillow資料公共關係資深經理克雷默(Matt Kreamer)表示，與美國其他地方相比，灣區房源「異於常態」(definite outlier)，是全美房屋庫存增加的唯一地區。然而，房屋庫存增加，對減緩房價或銷售速度並沒太大幫助。他認為，這種年度變化與去年房市低迷有關，達到庫存量可趕上市場房屋需求的目標，還有長路要走。

根據Zillow的5月份市場報告，儘管有更多房源，灣區房市仍火熱：房價創紀錄新高並持續攀升、房屋一推出就可在數天內售出，最終賣價都高於出價。

舊金山一間典型房屋(typical home)售價為126萬元，創下紀錄新高，比去年同期上漲11.6%、比4月上漲2.8%。房屋在市場平均停留時間為9天，3月份有61%房屋售價高於出價，去年同期為46%。聖荷西典型房屋價格為138萬元，比去年同期上漲11.4%、比4月上升3.3%，在市場停留平均天數為11天。3月份有60%房屋售價高於出價，去年同期此一比例為48%。

克雷默表示，灣區房價比去年同期上漲超過11%，但漲幅仍低於全國13.2%，也低於其他熱門搬遷地點，如沙加緬度與聖地牙哥，兩地房價上漲近20%。他指出，灣區房價全美最貴，疫情前，許多地方房價上漲已開始放緩、甚至出現負增長，因為人們無法負擔。但疫情帶來大轉變，民眾搬到更符合需求房屋，郊區如東灣與北灣等地房市增長，舊金山市較緩。

Zillow預測，會因房屋高需求量、低利率及千禧一代買家希望在房源新低情況購房，房價持續上漲。預估全國房價將在一年內上漲15%。灣區可能低於這個水平，但仍會高於歷史紀錄標準。

房價 灣區 舊金山

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