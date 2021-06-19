4350萬元！金山房屋成交價創史上新高

這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

一棟位於舊金山 太平洋崗（Pacific Heights）的豪宅最近售出，成交價打破該市有史以來最高紀錄，成為舊金山最貴的房屋。

這棟最近以4350萬元成交的豪宅位於舊金山2920 Broadway，建於1931年，面積超過1萬1000平方呎。有七間臥室、七間浴室、一個可儲存5000瓶酒的酒窖，還有無敵的舊金山灣和金門大橋 美景。這棟豪宅2018年以未公開方式交易過，當時成交價為3900萬元，是它首次打破舊金山房屋成交價紀錄。

房屋買家是今年2月才登記成立的神秘企業NARF NAS LLC，不過，這是購買這個價位房屋常見的作法。

這棟歷史悠久的房屋曾經為Hills Bros. Coffee繼承人希爾斯夫婦（Reuben and Ingrid Hills）所擁有。他們2003年嘗試以4500萬元出售，一度將價格降到3500萬元，但最終在2005年以1510萬元賣出，折扣高達2990萬元。

儘管發生新冠疫情 ，舊金山豪宅市場（定價300萬元以上房屋）並未受到影響。房地產網站Compass最新公布的報告顯示，舊金山今年春季豪宅銷售量創下歷史新高，比2019年創下的紀錄高出70%。