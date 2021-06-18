生活機能完善 房價較可負擔…聖荷西95117新買家青睞

疫情之後，很多人認為戶外的空間與景觀更顯重要。（記者李榮／攝影）

交通便利、學區 好、生活機能完善的西聖荷西 ，一直是許多有學區考量的華人家庭夢想之地，許多華人買家過去多以95129、95130的學區房為主，但近期房價相對可負擔的95117，因同樣享有便利的生活機能與交通受到許多新買家的青睞，尤其是對學區沒有立即需求的小家庭。

地理位置佳 上班通勤便捷

西聖荷西區域北接280、西側又有85號公路，南北又有Lawrence和San Thomas兩條主要快速道路貫穿，到灣區各處通勤都算方便，加上緊鄰華人眾多的庫比蒂諾，生活機能非常便利。不僅華人超市、日本商場、各式中餐廳、手搖飲料應有盡有，WholeFoods、Target等超市與賣場也在生活範圍中。該區塊附近還有West Gate和Valley Fair兩大商場，滿足吃喝玩樂各方面需求。

亞洲超市多 中菜小吃多元

「這裡生活真的非常方便，壓力也不會太大。」住在95117區域多年的陳清恕表示，比起其他地方房價與房租，95117相對更可負擔，且生活機能非常便利，不僅附近亞洲超市多，買菜做飯方便，若懶得下廚，附近中菜、日餐、台灣小吃等華人習慣的餐廳也很多，「就算一個禮拜全吃外賣，也可以每天都吃到好吃又不重複的餐點，如果天氣熱想喝手搖飲、吃個甜品，選擇也非常多元。」

日本超市就在附近，對於亞洲人來說非常方便。另外鄰近也有獅子城超市，如果到金寶市還有Wholefoods超市。（記者李榮／攝影）

他表示，區域也鄰近West Gate和Valley Fair更是方便，「偶爾想逛個奢持品、吃些高級餐廳，或一般採買日用品的商家都有，滿足不同層面的需求。」

西聖荷西區域中，傳統最受歡迎的是學區表現好的95129與95130部分社區。但自新冠肺炎（COVID-19）疫情 影響以來，越來越多家長考慮將孩子送到私立學校，價格相對可負擔、但共享西聖荷西庫比蒂諾生活機能的95117區塊也開始受到關注。

95117鄰近95129與95130。（記者李榮／翻攝）

疫情後 生活空間更受重視

去年搬家後，將孩子從公立學校轉至私立學校的張祈惠表示，過去為了孩子教育，硬著頭皮搶買學區房，全家人必須將就在「小黑屋」裡面，生活品質其實不高。受到疫情影響後，她和老公認為，家人應該有更多生活空間，且私立學校應對疫情和遠距教學更有效率和彈性，而且更早就開放實體教學，因此決定搬家到95117區域，並將孩子轉至私立學校。

西聖荷西區塊有不少公園與綠地。（記者李榮／攝影）

她指出，屏除學區的差異，95117的生活機能基本和鄰近幾個郵遞區號差不了多少，離孩子補習班、才藝班也不遠，環境治安也可以接受，而且可以感受到仕紳化（gentrification）持續在進行。就居民來說，同樣的預算，整個生活空間卻可以釋放開來，尤其是在疫情影響下，「每個人都需要更多私人空間和活動場域時，就更吸引人了。」

私校設校區 增強升值潛力

房產經紀Eric Chang表示，聖荷西95117區塊如同幾年前的金寶市（Campbell），因鄰近傳統好區，共享生活圈等優點，但房價又相對可負擔，吸引許多希望能省下預算，追求質量好、空間大物件的買家。

事實上，由最近的情況可以發現，多所私立學校也跟著這波趨勢，在通勤方便的區域開設校區，彌補學區不夠好的狀況。而隨著Google聖荷西園區獲得市議會批准，此區也更受矚目，待新冠肺炎疫情趨緩、生活恢復正常後，不論是townhouse還是獨立屋，應該都有很大的升值潛力。

他進一步認為，該區塊在交通上的優勢也是很大的吸引力，無論是到聖荷西市中心，還是往南連接庫比蒂諾、薩拉度加，或是280公路往北連接中半島，都很方便，「四通八達，到哪裡都很方便。」