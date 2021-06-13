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台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

灣區民眾遷入 沙加緬度租金飆升 全美第14貴

本報特約記者／錢曉莉沙加緬度報導
沙加緬度有許多灣區人遷入，拉高房價。（本報檔案照片）
沙加緬度有許多灣區人遷入，拉高房價。（本報檔案照片）

隨著越來越多灣區人遷入沙加緬度，當地的租金房價也開始水漲船高。根據一份最新的報告顯示，大沙加緬度地區的租金在不斷飆升，目前排名是全美第14貴的區域。

根據Apartment List的最新估計，大沙加緬度四縣地區的公寓均價，在今年5月份是為1760元，比2020年5月疫情初期的時候增加了14%。

民眾們常常會聽到個人理財專家建議，家庭最好不要將收入的30%以上用於租金。如果以30%用來交租金的話，那麼沙加緬度地區的家庭至少需要收入超過7萬元才能租得起當地的公寓。但是，最新的人口普查數據顯示，沙加緬度幾乎一半的家庭收入都沒有超過7萬元。

隨著越來越多的人從舊金山灣區等物價高昂的地區遷入當地，讓州府地區的租金上漲。

一年前，沙加緬度是美國第19個最昂貴的租賃市場。根據Apartment List的數據，從那以後它升至了現在第14位，超過了華府地區、紐約地區、科羅拉多州博爾德（Boulder）地區、康涅狄格州布里奇波特（Bridgeport）地區和華盛頓州西雅圖地區。

紐約市-紐瓦克-澤西市（New York City-Newark-Jersey City）的都會區，公寓租金在5月份的價格為1737元，比沙加緬度地區便宜約25元。在華盛頓-阿靈頓-亞歷山大（Washington-Arlington-Alexandria）的都會區中，公寓價格為1747元，比沙加緬度的都會區便宜約15元。

儘管去年的疫情大流行使租賃市場出現了一些疲軟，但2021年的租金增長也是很快。根據Apartment List的說法，在全國範圍內，租金增長幅度幾乎已經可以媲美沒有受到疫情的影響的情況。

在舊金山等租金下降最快的市場，價格已經出現拐點，現在正在反彈。與此同時，愛達荷州等地也蓬勃發展，市場價格繼續攀升。更廣泛地說，全國各地的租賃庫存仍然緊張，隨著疫苗繼續推廣，可能會看到等待搬家久矣的租戶開始搬遷，推動租金市場上漲。

詳細的數據可以查看：https://www.apartmentlist.com/research/national-rent-data

加州州府沙加緬度地區，房市持續火熱。（本報檔案照片）
加州州府沙加緬度地區，房市持續火熱。（本報檔案照片）

租金 疫情 紐約市

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