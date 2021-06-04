居不易？加州計畫空置商場改建住房

由於愈來愈多消費者趨向網路購物，購物中心和大型零售店空置的情況愈來愈普遍。（美聯社）

加州 立法者正在努力解決一個屬於21世紀的問題：如何處理因為人們改變消費習慣而不斷增加的空置購物中心和大型零售店舖。

一個可行的辦法，就是將這些地方改建為加州急需的住房。然而，這些地皮通常被當地法令畫分為商業用地，不得興建住房，若要申請變更土地用途，手續太過繁複，許多開發商都避免嘗試。地方政府也認為不值得花費人力物力變更土地用途，他們寧願尋找新零售商 ，因為銷售稅收入多過住宅物業稅收入。

不過，鑑於加州住房嚴重短缺，房價不斷創下歷史新高，加州立法者希望通過新法解決這些問題。

加州參議會上周通過一項法案，允許開發商可在不變更土地用途的情況下，在商業用地上興建住房。另一項新提案則建議，付費給地方政府進行土地用途變更，讓開發商興建可負擔住房。

加州美國 規畫協會（American Planning Association）政策與立法副會長菲利普斯（Eric Phillips）表示，如果參議會剛通過的提案能獲得眾議會批准，加州將會是美國第一個可以在商業用地上興建住房的州。菲利普斯指出，立法通過後，開發商還是要遵循地方制定的設計標準，但這項法律將限制地方政府否決開發案的權限。

加州部分領袖反對這項提案，認為提案損害了他們的公權力。托倫斯（Torrance ）市議員葛里芬斯（Mike Griffiths）說：「城市領導人具備必要的當地知識，能夠辨別何時及哪些地點適合改變用途，哪些不適合。」

這類爭論在加州屢見不鮮。儘管絕大部分的居民都同意，加州可負擔住房有嚴重短缺的問題，但因為政府領導人面對政治壓力，被看好的住房開發案經常因此胎死腹中。例如，去年一項法案意欲推翻地方分區法，讓開發商在獨棟屋區域興建小單位公寓大廈，最終未能在參議會獲得通過。

由於愈來愈多消費者趨向網路購物，購物中心和大型零售店空置的情況愈來愈普遍。（美聯社）

早在新冠疫情爆發之前，在愈來愈多民眾轉往網路購物的消費趨勢下，加州大型實體零售商店已開始出現經營窘境。Transformco集團在買下Sears和Kmart之後，於2019年關閉全美96家零售店，包括加州的29家。疫情爆發加速了這一趨勢，J.C. Penney、Neiman Marcus和J. Crew紛紛宣布破產。投資公司UBS預測，美國未來還會再關閉10萬家零售商店，到2025年，網路消費金額在2025年前將占全美零售消費金額的四分之一。

事實上，加州一些地方政府和開發商已經開始嘗試重新開發零售地點。例如，有開發商最近宣布，將在舊金山Stonestown購物中心周圍停車場興建近3000個新住房單位，蒙特瑞縣沙林納斯（Salinas）官員也正在重新對一個Kmart舊址進行土地重劃工作。

根據加州最新住房評估報告，加州每年必須興建約18萬個新住房單位才能滿足需求，然而，過去十年，加州每年只提供了約8萬個新住房單位，這正是為何加州中位數房價3月創下78萬8990元的歷史新高。