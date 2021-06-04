疫下狂飆…灣區4月中位房價達130萬元

灣區中位數房價4月再創新高達130萬元。(圖取自臉書)

舊金山與矽谷房價近幾個月持續飆升，灣區 4月份房屋中價位達130萬元。根據「加州 房地產經紀人協會」(California Association of Realtors)最新資料，加州房屋中價位也首次超過80萬元。自去年4月至今年4月漲幅最大的縣為康曲柯士達縣上漲39%至99萬元、納帕漲27%至95萬元、阿拉米達縣漲26%至130萬元、聖他克拉拉縣漲19%至170萬元。

儘管先前有民眾出走奧斯汀、邁阿密與其他城市的過度恐慌，但灣區房市仍感受到市場買房壓力。專精當地有臉書、甲骨文等科技巨頭的半島富裕地區房屋地產經紀人海德(Haneen Havder)表示，見到有越來越多人自東岸搬來灣區，比之前任何一年都多。

加州火熱房市隨著疫情 重啟而發生變化，連賣房的屋主也不清楚，房價以現今上漲速度能持續到何時。部分人士警告，可能會發生「買方疲憊」(buyer fatigue)，競標也可能排除了較不富有的買屋者。

房屋經紀人海德所領導團隊大部分客戶為35至50歲的首次購屋者。他們賣股票換取現金，或向家人借貸支付頭期款購屋，以高於賣方出價房價，以獲取更多屋內外空間及獨立辦公室。

另一方面，海德也指出，國際買家近幾周也重返市場。靠近市中心的公寓也開始獲利，例如一間在聖馬刁市中心的頂層公寓，先前疫情期間在市場一年乏人問津，近來以240萬元價格售出。海德透露，這間公寓有四個全現金出價的買主，近來已完成交易。

加州獨棟房屋中價位4月已達81萬3980元，去年4月疫情關閉期間的中價位為60萬6410元。公寓及雙拼房屋價格則上漲127%至57萬元。加州上個月還創下紀錄，房屋簽訂合同之前、在市場銷售最短中間天數僅花了7天。「加州房地產經紀人協會」首席經濟學家朗文(Jordan Levine)認為，加州房市供需之間仍出現失衡(imbalance)。

半月灣藍海房產經紀公司創辦人歐利潘特(David Oliphant)表示，如同在網路泡沫期間、見到特拉基滑雪小鎮房價飆漲，疫情期間可看到灣區海岸房產的需求增加，先是集中在半月灣，然後延伸至青苔海灘(Moss Beach)與埃爾格拉納達(El Granada)，一些長期居住在當地的居民賣房求現、搬至俄勒岡或塞拉山脈地區。同時許多積極的首次購屋者被拒於門外。他說，自己並不樂見目前房市表現。