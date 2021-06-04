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金山、聖荷西房屋增值幅度 全美倒數

編譯組 / 綜合報導
舊金山、聖荷西的房屋增值幅度，全美倒數。（美聯社）
舊金山、聖荷西的房屋增值幅度，全美倒數。（美聯社）

全美的房地產市場熱潮持續，供不應求導致買家搶購的現象頻頻發生。但是根據一份最新的報告，灣區的大城市舊金山聖荷西的房屋增值幅度，就全美國而言排位倒數。

這份由房地產網站Zillow發布的報告指出，到2021年4月，舊金山大都會區，包括阿拉米達縣（Alameda）、康縣（Contra Costa）、聖馬刁縣（San Mateo）和馬連縣（Marin）的房屋價值，與上一年相比增長了7.4％。若是算上南灣的都會區（聖他克拉拉縣等），房屋價值上漲了5.9％。

然而，美國的房屋價值在過去一年總體上漲了11.6％。在某些地區，包括亞利桑那州的鳳凰城和德州的奧斯汀，房屋價值飆升了20％以上。

Zillow的高級經濟學家塔克（Jeff Tucker）指出，聖荷西大都會區實際上在所有主要大都會區的房價增值中，排名倒數第二。但是他說，如果把灣區各縣市分開來看，那麼增長的趨勢則各不相同。

塔克認為，報告中的一個信息點就是灣區最昂貴的地區、大部分主流城市地區的增速最慢。這其中有多種原因，但其中一個重要原因是人們離開舊金山之後，前往灣區和加州的其他地區，因此在這些大城市區域，房地產的需求與往年相比下降了。

這些曾經的舊金山人和聖荷西人，搬去了灣區內較為「負擔得起」的地方，如東灣阿拉米達和康縣，讓當地的房產價格上升。在東灣阿拉米達和康縣，房屋價值分別上漲了14％和14.3％，都分別超過美國的平均水平。而在舊金山，房屋價值實際下降了2.8％。

雖然大城市的房價上漲緩慢，但這並不是說這些地區的價格是接近大多數美國人認為「負擔得起」的價格。在聖荷西，房屋中位價高達136萬元，而舊金山市區的房屋價值則創下了歷史新高的123萬元。

供應方面，灣區與美國其他地區之間也存在差異。儘管今年4月全國房屋庫存（inventory）與去年同期相比下降了30.3％，但舊金山和聖荷西的都會區的房屋庫存卻比上一年有所增加：舊金山都會區的庫存增加了32％，聖荷西都會區則是增加了37％。

報告的全文和其他詳情可見：https://www.zillow.com/research/april-2021-market-report-29486/ 。

舊金山 灣區 聖荷西

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