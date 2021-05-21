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舊金山貴價屋 全美最密集 數百萬元的房子比比皆是

記者李晗 ╱ 綜合報導
在舊金山，許多的公寓都已經要價超過百萬。（谷歌地圖）
在舊金山，許多的公寓都已經要價超過百萬。（谷歌地圖）

舊金山房價高企已經不是新鮮事，市場上要價數百萬的房子比比皆是。在疫情之後，舊金山灣區的房價依然居高不下，火爆的情形也讓不少人吃驚。

舊金山最貴的郵區94123，有著漂亮的風景。（本報檔案照片）
舊金山最貴的郵區94123，有著漂亮的風景。（本報檔案照片）

一份最新的報告也顯示，舊金山坐擁全美最密集的貴價房子，也就是小小一座80多萬人口的舊金山城市，昂貴房子的密度之高全美奪冠。

舊金山11個郵區上榜

根據PropertyShark的房地產報告，全美國房價最貴的121個郵政編碼區域中，舊金山共計有11個郵區上榜，是全美貴價房子最密集的城市。這也是舊金山連續第四年摘得這個貴價房子最密集的城市的桂冠。

具體而言，全市範圍內幾乎各個區域都有郵區登上榜單。最貴的當屬位於北部的Cow Hollow、Marina的郵區（94123），平均房價215萬。其次就是內列治文區（94118），平均房價是203萬。此外，上榜的區域還有列治文區的西面（靠近知名富人區海崖Seacliff）、內日落區金門崗、米慎灣（Mission Bay）、米慎區、卡斯楚區、Saint Francis Wood等區域，房價均值在145萬至185萬之間。

舊金山Seacliff社區。（谷歌地圖）
舊金山Seacliff社區。（谷歌地圖）

就全美而言，雖然舊金山是最多郵區上榜的城市，但是單輪最貴的，舊金山的Cow Hollow、Marina的郵區（94123）也只是排名第36，而內列治文區的郵區（94188）則是排名第42，並不算特別靠前。

就灣區而言，灣區九縣之中，南灣的聖他克拉拉縣上榜的郵區則是有15個，聖馬刁縣也有11個上榜。但是這兩個縣的地理面積要比舊金山大得多，所以要論密集的話，還是舊金山最密集。同時像是紐約曼哈頓也有不少上榜，但是全紐約而言還是不及舊金山多，而且紐約市也比舊金山要大得多。

全美最貴在聖馬刁縣

雖然舊金山有著最密集的貴價房，但是最貴的郵區，則是在附近的聖馬刁縣內。聖馬刁縣內的阿賽頓（Atherton）郵區（94027），再次登頂全美最貴的郵區，平均房價高達700萬。這也不是阿賽頓首次登頂，雖然當地的房價已經比2019年的時候稍稍回落了1%，但是依然高居全美第一名。

第二名的紐約的長島海濱小城薩佳波那克（Sagaponack），平均房價是388萬，幾乎是第一名阿賽頓的一半，距離相差甚遠。薩佳波那克和阿賽頓的多年競爭，也幾乎讓它們成為「老對手」了。雖然這幾年來薩佳波那克的房價已經遠遠不及阿賽頓。

根據PropertyShark的報告，全美最貴的121個郵區中，舊金山共計有11...
根據PropertyShark的報告，全美最貴的121個郵區中，舊金山共計有11個郵區上榜。（取自PropertyShark）

早在2015年的時候，薩佳波那克曾經房屋均價高達850萬元，一下子就超越全美所有其他城市，把阿賽頓拉下寶座。但是隨後2016年，薩佳波那克的房價就開始下滑，當年雖然大跌了35%，但是仍然是第一。然而從那以後，薩佳波那克的房價攀升趨勢則沒有太多起色，西海岸的房價則不斷攀升。

在聖馬刁縣內，除了阿賽頓之外，波特拉谷（Portola Valley，94028）也擠進全美前十名。此外，縣內進入前50名的郵區的還有：希爾斯堡（Hillsborough）、柏林甘（Burlingame）所在的郵區（94010）排名12，房屋均價是310萬；蒙洛公園（Menlo Park，94025）則排名30，房屋均價242萬；紅木城（Redwood City，94062）排名44，房屋均價200萬；聖馬刁市（San Mateo City，94402）排名46，均價195萬。

華裔聚居區密爾布瑞（Millbrae，94030）則排名82，均價158萬。

前十名灣區佔六個

灣區在房價上的表現也一直氣勢如虹，不少科技界人士、體育娛樂界的明星都選擇安居在此，億萬富豪的人數位居全球前列。

舊金山新興的米慎灣（Mission Bay），建起許多的奢侈公寓。（谷歌地圖）
舊金山新興的米慎灣（Mission Bay），建起許多的奢侈公寓。（谷歌地圖）

PropertyShark的121個最貴的郵區榜單中，前十名共計有六個都是來自灣區，超過一半。這五個郵區分別是聖馬刁縣的阿賽頓、馬連縣的羅斯（Ross，94957）、聖馬刁縣的波特拉谷、以及南灣聖他克拉拉縣的洛斯阿圖（Los Altos，兩個郵區94022、94024均上榜）、巴洛阿圖（Palo Alto，94301）。

就全美而言，121個最貴的郵區中，灣區佔了50個，當仁不讓是全美國最貴的區域，有著最密集的昂貴的房子。也就是灣區的人口大約是全美的1%左右，但是昂貴的房子的所在地，有接近一半都在這裡。

其中，貴價房子大部分的集中在馬連縣、舊金山、聖馬刁、聖他克拉拉、阿拉米達縣（Alameda，簡稱阿縣）和康曲科士達縣（Contra Costa，簡稱康縣）這六個，往北走的蘇諾瑪、蘇拉諾、納巴酒鄉則沒有郵區上榜。

在舊金山、中半島、南灣矽谷，以及金門橋以北的馬連縣，一直以來都是房價較高的區域。相對可負擔的東灣，則也有六個郵區登上全美榜單。它們分別是：康縣的狄布洛（Diablo，94528），排名26，房屋均價是253萬；康縣的阿拉莫（Alamo，94507），排名52，房屋均價185萬；康縣的奧倫達（Orinda，94563），排名63，房屋均價173萬；康縣的拉法耶（Lafayette，94549），排名77，房屋均價162萬；以及阿縣的柏克萊（Berkeley）的兩個郵區：94705和94707，排名分別是76和83，房屋均價則分別是162萬和158萬。

舊金山 房價 灣區

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