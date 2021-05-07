都布林市中心Tivoli Plaza動工 將成新地標

被譽為加州最宜居城市的都布林市中心內，商業地產Tivoli Plaza 4日舉行動工儀式，將成為城市未來新地標。（記者劉先進╱攝影）

被譽為加州 最宜居城市的都布林（Dublin）市中心內，商業地產Tivoli Plaza 4日舉行動工儀式，將成為城市未來新地標。購物中心毗鄰在建的都布林第二公立高中，背靠居民區、大型高科技企業，又和多個超市、舊金山奧特萊斯名牌折扣購物中心（San Francisco Premium Outlets）接壤，被譽為都布林黃金商圈。

發展商表示，購物中心內已有幼兒園（Preschool）入駐，招商目標將針對課外補習輔導和藝術培訓，牙醫、美容美髮和特色網紅餐廳，希望既能服務青少年學生，也能滿足周邊居民和企業需求。項目將於2022年5月份竣工，2022年下半年開業。

項目招商 滿足青少年需求

4日中午，鐵鍬翻滾，Tivoli Plaza正式動工。發展商李國銘（Eddie Li）表示，隨著疫苗大面積接種，經濟逐漸復甦，選擇此時動工利好頗多。都布林在三谷地區（Tri-Valley）中發展潛力好，城市有活力，市府比較支持小商業發展。在捷運站附近，有數千個住宅項目正在建設，會吸引更多年輕人居住。

目前市內住宅項目多，但商業地產少，經過四年的努力和籌畫設計，希望給周邊三谷民眾帶來更多的消費選擇。項目位置獨特，靠近城市最繁華的街道Dublin Blvd，附近地塊正在建設第二公立高中，預計有3000多個學生。

Tivoli Plaza分三棟樓，一棟是幼兒園，已有師資力量雄厚、品牌美譽度頗高的東主簽訂10年合同入駐。幼兒園落成後，東都布林的市民不用橫跨整個城市，送孩子到城市西區幼兒園讀書，交通上方便很多。

一棟面積為6055平方呎大樓，希望有專門面向學生的課外補習機構和音樂藝術培訓學校，及質量頗高的牙醫等行業進入。一棟面積為1萬6038平方呎的大樓，針對特色餐飲等商業招商。

Tivoli Plaza 項目位於市中心，毗鄰超市、奧特萊斯折扣中心和醫院等機構，位置得天獨厚，招商目標將針對課外補習輔導和藝術培訓，牙醫、美容美髮和特色網紅餐廳等。（記者劉先進╱翻攝）

李國銘說，附近高中有大量學生，購物中心內有幼兒園，再加上居民區、高科技企業、醫療機構的孩子要入學，所以希望針對高水準牙醫招商，滿足大量青少年護理矯正牙齒的需求。「父母很忙碌，不一定有時間陪著高中的孩子矯正牙齒。我以前都是掐著點送女兒去牙醫診所。如果有新牙醫入駐，孩子放完學自己走過來治牙齒，之後再去參加補習班，可謂一舉多得。特色餐飲，當然也要滿足青少年的需求，比如漢堡店、韓國熱狗、拉麵館等。」

位置獨特 黃金地段市中心

發展商何華斌（Ben He）表示，15年前搬來都布林，當時一家華人超市 都沒有。但最近十幾年城市變化快速，亞裔 人口增長迅猛，目前周邊五分鐘行車距離內，有三家大華99超市。

Tivoli Plaza周邊有居民區、IKEA，Sybase公司總部，甲骨文等高科技企業，酒店、五月花餐廳和大型醫療機構，還有在建的公立高中等。距離坐擁180多間店鋪的奧特萊斯折扣中心只有8分鐘車程，是不折不扣的市中心和黃金地段。

周邊亞裔和其他族裔都過來消費。「項目特色之一，是和在建的公立高中一牆之隔。很少有商業中心建在公立學校附近。我們項目在學校啟動前就審批完畢，所以有得天獨厚的優勢。」

他表示，希望引進的特色餐飲業具有網紅特徵，滿足各個族裔的口味。「希望項目除了服務於周邊的高科技公司，醫療中心，隔壁多個密集型的住宅社區等，還能服務好消費能力超強的高中生們。」

據悉，需要進駐的商家類型為：課外補習輔導、課外藝術培訓、牙醫診所、美容美髮、飲品餐飲品牌等。項目地址為：3970-3998 Summit Road, Dublin,CA。招商聯繫：Eddie Li / Connie Hee。招商電話#：408-454-8169 / 510-517-8892。Email： [email protected]。