房地產未來發展：購屋退燒走向平穩成長

隨著疫情好轉，經濟重開，新屋建設也將恢復正常，由此有助改善供需不平衡情況，穩定房價。（美聯社）

疫情 中仍續十分強勁的舊金山灣區房地產 市場，未來走勢如何？投資銀行傑富瑞 (Jefferies) 的分析團隊表示，新冠疫情期間的購屋熱潮將逐漸降低，取而代之的將是長時期的穩定發展。

分析師表示，2020年購屋熱將不會持久。這一波購物熱將進一步造成房屋短缺，承包商勢必全力開發彌補房屋短缺問題。與此同時，2020年購屋熱造成屋價上漲，上漲幅度為2006年2月以來最高點。中間屋價也持續創下新高，造成多數民眾沒有能力購屋置產。

2020年購物熱期間，抵押利率 降到3%以下的新低，可是這種情況也將於2021年期間開始轉變。傑富瑞的團隊認為，種種因素將造成可負擔住屋穩定性發展。

傑富瑞團隊成員菲力普•吳 (Philip Ng) 說，新冠疫情刺激許多屋主與租戶重新考慮他們的居住需求，結果引發購屋熱潮，這股熱潮將會逐漸減低。房地產未來發展將呈現出到以下四種趨勢。

趨勢一：營建業將逐漸趕上市場需求

目前房地產市場最嚴重的問題就是供應短缺，然而，此一供需不平衡情況將同時會引發市場調整。自從上一次房地產市場引爆全球性經濟危機之後10多年，營建業供應量滿足不月市場需求。由於營建軟弱，全美市場房屋短缺高達250萬個住戶單位，可是傑富瑞分析團隊認為，目前情況已開始轉變，因為需求量增加，營建商將加快腳步，滿足市場需求。傑富瑞團隊認為，如要達成房地產市場平衡，必須加建180萬個住屋單位。

趨勢二：千禧一代已達購屋置產年齡

此外，營建承包商必須加快腳步，迎合千禧一代的新需求。傑富瑞團隊認為，千禧世代中，25歲到29歲年輕人的購屋率已開始成長，30歲到34歲者購屋率更高，主因是30歲到34歲年齡層者開始計畫結婚成家，房屋需求自然殷切。

25歲到34歲民眾人數比35歲到44歲年齡層人數高9%，象徵房屋需求潮即將到來。傑富瑞投資銀行分析認為，從現在起到2024年為止，每個月需求量約為170萬個住屋單位到200萬個住屋單位。

趨勢三：房價膨脹將開始冷卻

去年房價飆漲其中一個因素是木材價格上漲。除了供應不足外，建材昂貴也是造成屋價上漲主因之一。根據分析，由於建材昂貴，營建每棟房屋的費用會增加約2萬4000元。

傑富瑞分析師認為，隨著經濟重新啟動，商品價格膨漲降溫，建商開發能力將增強。根據期貨合約資訊，2022年一年間，木材降格將下跌26%，配合房屋短缺，種種因素將會刺激營建業成長。

趨勢四：利率仍有發展空間

抵押利率於2020年跌落到新低之後，最近已開始反彈。傑富瑞團隊認為，隨著利率調高，貸款費用當然增加，但是這種情形不會影響到市場購屋需求。

主因之一是抵押利率仍然不高，本周30年期固定抵押利率為3.13%。自從2018年抵押利率調高到5%之後，利率變化沒有影響到房屋市場的成長。傑富瑞分析師認為，利率雖然調高，可是沒有調高到影響市場程度，加上供應量增加，種種因素對市場有利。

傑富瑞分析團隊說，隨著疫苗供應穩定，疫情得到控制，以及房屋供應量也將增加，他們預期屋價上漲情況將會穩定下來，從而進入長期但穩定的發展過程。