我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

房地產未來發展：購屋退燒走向平穩成長

編輯組／灣區電
隨著疫情好轉，經濟重開，新屋建設也將恢復正常，由此有助改善供需不平衡情況，穩定房價。（美聯社）
隨著疫情好轉，經濟重開，新屋建設也將恢復正常，由此有助改善供需不平衡情況，穩定房價。（美聯社）

疫情中仍續十分強勁的舊金山灣區房地產市場，未來走勢如何？投資銀行傑富瑞 (Jefferies) 的分析團隊表示，新冠疫情期間的購屋熱潮將逐漸降低，取而代之的將是長時期的穩定發展。

分析師表示，2020年購屋熱將不會持久。這一波購物熱將進一步造成房屋短缺，承包商勢必全力開發彌補房屋短缺問題。與此同時，2020年購屋熱造成屋價上漲，上漲幅度為2006年2月以來最高點。中間屋價也持續創下新高，造成多數民眾沒有能力購屋置產。

2020年購物熱期間，抵押利率降到3%以下的新低，可是這種情況也將於2021年期間開始轉變。傑富瑞的團隊認為，種種因素將造成可負擔住屋穩定性發展。

傑富瑞團隊成員菲力普•吳 (Philip Ng) 說，新冠疫情刺激許多屋主與租戶重新考慮他們的居住需求，結果引發購屋熱潮，這股熱潮將會逐漸減低。房地產未來發展將呈現出到以下四種趨勢。

趨勢一：營建業將逐漸趕上市場需求

目前房地產市場最嚴重的問題就是供應短缺，然而，此一供需不平衡情況將同時會引發市場調整。自從上一次房地產市場引爆全球性經濟危機之後10多年，營建業供應量滿足不月市場需求。由於營建軟弱，全美市場房屋短缺高達250萬個住戶單位，可是傑富瑞分析團隊認為，目前情況已開始轉變，因為需求量增加，營建商將加快腳步，滿足市場需求。傑富瑞團隊認為，如要達成房地產市場平衡，必須加建180萬個住屋單位。

趨勢二：千禧一代已達購屋置產年齡

此外，營建承包商必須加快腳步，迎合千禧一代的新需求。傑富瑞團隊認為，千禧世代中，25歲到29歲年輕人的購屋率已開始成長，30歲到34歲者購屋率更高，主因是30歲到34歲年齡層者開始計畫結婚成家，房屋需求自然殷切。

25歲到34歲民眾人數比35歲到44歲年齡層人數高9%，象徵房屋需求潮即將到來。傑富瑞投資銀行分析認為，從現在起到2024年為止，每個月需求量約為170萬個住屋單位到200萬個住屋單位。

趨勢三：房價膨脹將開始冷卻

去年房價飆漲其中一個因素是木材價格上漲。除了供應不足外，建材昂貴也是造成屋價上漲主因之一。根據分析，由於建材昂貴，營建每棟房屋的費用會增加約2萬4000元。

傑富瑞分析師認為，隨著經濟重新啟動，商品價格膨漲降溫，建商開發能力將增強。根據期貨合約資訊，2022年一年間，木材降格將下跌26%，配合房屋短缺，種種因素將會刺激營建業成長。

趨勢四：利率仍有發展空間

抵押利率於2020年跌落到新低之後，最近已開始反彈。傑富瑞團隊認為，隨著利率調高，貸款費用當然增加，但是這種情形不會影響到市場購屋需求。

主因之一是抵押利率仍然不高，本周30年期固定抵押利率為3.13%。自從2018年抵押利率調高到5%之後，利率變化沒有影響到房屋市場的成長。傑富瑞分析師認為，利率雖然調高，可是沒有調高到影響市場程度，加上供應量增加，種種因素對市場有利。

傑富瑞分析團隊說，隨著疫苗供應穩定，疫情得到控制，以及房屋供應量也將增加，他們預期屋價上漲情況將會穩定下來，從而進入長期但穩定的發展過程。

利率 房地產 疫情

上一則

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

下一則

氣候聽證會聚焦化石燃料補貼 美國近百年首次減少補助

延伸閱讀

美國房市熱 大都會88%地區「房價以2位數成長」

美國房市熱 大都會88%地區「房價以2位數成長」
寫情書、付Netflix費、送捲餅…千禧世代新州搶房 花招百出

寫情書、付Netflix費、送捲餅…千禧世代新州搶房 花招百出
新州房市火爆 買家手段層出不窮

新州房市火爆 買家手段層出不窮
快看世界／火災2年 巴黎聖母院修復團隊坦言：還要15年

快看世界／火災2年 巴黎聖母院修復團隊坦言：還要15年
奧斯汀房市火爆 會出現房地產泡沫嗎？

奧斯汀房市火爆 會出現房地產泡沫嗎？

熱門新聞

咖啡富含營養素，每天適量咖啡，有益健康。(Getty Images)

咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯

2021-04-19 02:00
專家認為，搭飛機染疫風險和上館子堂食一樣高。（美聯社）

專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高

2021-04-20 02:15
四名兒童涉及東灣多起持槍劫車案被捕。圖為其中一起劫車案案發時的畫面。（電視新聞截圖）

最小11歲 4童連續持槍搶錢、劫車被捕

2021-04-21 09:15
中國軍人唐娟被指控簽證欺詐和虛假陳述。（取自法庭文件）

唐娟案再起波瀾 律師提動議：服兵役定義不明

2021-04-20 02:20
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

2021-04-16 02:17
專家建議，接種疫苗時，選擇在慣用手注射，有助減緩疫苗接種後的手臂疼痛。(美聯社)

專家：新冠疫苗可選在慣用手注射 有助減緩疼痛

2021-04-17 11:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人