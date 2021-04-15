逃離市中心 舊金山94108、94104遷出大增

舊金山部分郵區在疫情期間出現嚴重的人口外流。（美聯社）

舊金山 人去年紛紛逃離這座城市。此前的報導顯示，許多人搬到較可負擔的地區，住上更寬敞的房子。舊金山紀事報（Chronicle）發現，舊金山人成群結隊離開了當地人口最密集的地區，掏空了市中心和其他曾經繁華的街區。

從美國郵政 局獲得的舊金山家庭在疫情 發生的前九個月內更換地址的數據顯示，從2020年3月到11月，與2019年同期相比，離開的居民數量急劇增加。

與同期相比，僅有兩個郵遞區號，包括Presidio的94129和灣景區、獵人角的94124，在疫情的第一階段遷出的戶數減少了。這兩個郵遞區號是該市人口密度最低的五個郵區之一。

在統計數據另一頭，94108，舊金山最密集的郵遞區號，遷出量增加了近620%。該郵區包含了市中心、唐人街和諾布山的部分地區。緊挨著的94104郵區包括了金融區的一小塊區域，遷出量增長了十倍以上，也就是超過1000%。這個郵區並不是居住人口最密集的郵區之一，但卻位於市中心的繁華地段。

此外，代表瑪林納區和牛谷區的郵區94123，在2020年3月-11月的遷出量比去年同期多了約150%，內日落區的郵區94122也是如此。這兩個郵區都高於城市密度中位數。

總的來說，紀事報的分析表明，在疫情期間，人口密度和遷出人數的增加有很大關系。

粗略地講，人口密度每增加1萬人/平方英哩，一個郵遞區號的遷出變化就大於25個百分點。

雖然舊金山市中心的小企業主們希望衆多辦公人員能盡快回到這座城市，但這些遷出的人當中有相當一部分可能是永久性的。Google和Facebook等總部位於市中心的大型科技公司表示，他們將在疫情過後允許更靈活的工作時間安排，而Twitter等一些公司則希望無限期地放棄舊金山的辦公空間。

不過，即使許多舊金山人逃離了市中心，大多數人也沒有走得很遠。加州政策實驗室的研究發現，雖然人們在疫情期間離開舊金山的比例較高，但在2020年前三季度搬家的大多數灣區居民只是搬遷到了該州的其他地區。