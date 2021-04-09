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有捷運、公園、新案頻推…聖荷西95133 上漲潛力大

記者李榮／聖荷西報導
95133有不少較新的建案，受到不少買家喜歡。（記者李榮／攝影）
95133有不少較新的建案，受到不少買家喜歡。（記者李榮／攝影）

聖荷西郵遞區號95133的區塊，西邊以101公路為分界，東側靠近Alum Rock山麓，南至McKee Rd.，北部以Berryessa Rd與北聖荷西區域相鄰，生活機能便利，區域又有Berryessa 捷運（BART）站，交通方便。目前來說，房價還算是相對可負擔又有上漲潛力，加上區域內休憩空間、綠地多，近年來吸引不少華裔買家青睞。

去年剛搬到此區的Aaron Cheng表示，因受疫情影響，家人需要更多生活空間，預算百萬上下，看了南佛利蒙、密爾比達、北嶺附近，後來選擇落腳95133，「除了價格考量外，這區生活便利、公園綠地多，且未來捷運順利通車後，房價應會跟著水漲船高，我就是衝著這點買的。」

新房住起來較沒煩惱，且離捷運站很近、價錢又親民，吸引年輕一代的買家。（取自地產網...
新房住起來較沒煩惱，且離捷運站很近、價錢又親民，吸引年輕一代的買家。（取自地產網站）

南遷 華人生活更便利

他指出，過去很多人認為95133人口較為混雜，治安相對不穩，但近年來不少華人從北聖荷西、密爾比達南移，人口組成已經產生改變，「95133北側靠近Berryessa Rd附近社區，環境其實很好，我不少華人朋友都住在這區附近，離華人商場、亞洲超市群聚的北聖荷西很近，中餐館也不少，吃飯、買菜都方便，等於是用打折的價格買到方便、有品質的生活空間。」

建案 價格親民吸買家

Crossbay Group房產經紀人Eric Chang表示，95133部分社區的學區與生活機能與北聖荷西類似，等於是密爾比達、北聖荷西等傳統華人買房區域的延伸。他指出，此區有不少新建案，開價比北聖荷西、密爾比達便宜10-15%，區域內屋齡較新的Condo、Townhouse不僅生活空間寬敞，價格也較親民，吸引許多亞裔小家庭入駐，「這區大致上是越靠近Berryessa Rd，與北聖荷西相鄰的區塊越搶手，靠東側、山坡上主打景觀房的社區，也吸引不少買家。」他指出，此區往東側山上走，有部分豪宅區塊，不僅屋子看出去的風景優美，房屋格局也氣派，多著重大片落地窗、後院景觀等設計，氛圍和聖荷西城市內絕大多數地區的嘈雜、擁擠有所區隔，吸引退休族群或重視生活空間的買家。

他也提到，過去許多華人買家多因重視學區，會優先考慮密爾比達、95132區塊的傳統學區房，但現在越來越多家長選擇送孩子到私立學校。尤其是疫情之後，不少家長為了讓孩子可以繼續到學校上課，甚至從公校轉私校，「估計未來此區仍會繼續吸引以價格、性價比為考量的買家出手。」

另外，Berryessa捷運站的開通，也是此區的一大優勢。該捷運站是南灣第一期延伸計畫的站點之一，計畫修改、延期多年，站點終於在去年6月正式開通。而BART第二期延伸段計畫將拓展四個站點：包括Alum Rock、聖荷西市中心、德瑞登車站（Diridon Station）與位於聖荷西機場附近的聖他克拉拉站，工程預計於2021年展開、2026年完工通車。也代表95133的發展潛力。特別是捷運站附近的新Safeway商場，非常受到附近居民期待。

這戶三房三衛，1400呎的Townhouse，以82萬成交。（取自地產網站）
這戶三房三衛，1400呎的Townhouse，以82萬成交。（取自地產網站）

根據Redfin的資料，95133中價位的房子要價87萬5000元。（記者李榮／...
根據Redfin的資料，95133中價位的房子要價87萬5000元。（記者李榮／翻攝）

捷運 區域發展前景好

房產從業人員陳臻也表示，捷運路線延伸未來勢必帶動整個區域的經濟發展與房價漲幅，而在四個站點中，Google將於聖荷西德瑞登車站興建的住商混合大型社區最受矚目，村內將包括：辦公大樓、住房、餐廳、商店、旅館、娛樂場所與開放空間，並將新聘最多兩萬名員工，許多買家看好這一波發展可能帶動BART沿線房價，開始留意Berryessa BART站附近的物件。

許多未婚或沒有孩子的科技新貴不太在意學區，主要是看房價和未來漲幅，也很重視通勤時間，若可每日搭乘BART上班，可避開上下班塞車時段，節省時間又環保。近期考慮在95133區域買房的Alan Chen表示，這幾年有發現越來越多身邊同事、朋友選擇搭乘大眾交通工具或騎腳踏車通勤，自己也是看準未來上下班方便，想要選擇搬到捷運沿線，「每天上下班都塞車，真的浪費很多時間，若是可以搭BART上班，在車上滑手機、看書，或是騎腳踏車通勤，把這段時間拿來運動，都很吸引我。」

疫情之後，很多人更珍惜綠地。（記者李榮／攝影）
疫情之後，很多人更珍惜綠地。（記者李榮／攝影）

靠近山麓的區塊離Alum Rock公園很近。（記者李榮／攝影）
靠近山麓的區塊離Alum Rock公園很近。（記者李榮／攝影）

公園 綠意盎然享天倫

95133區域內有Chinese Cultural Garden、Penitencia Creek Park等多個大型公園。家裡有兩個小孩的居民李太太表示，以前覺得住家周邊公園多、離Alum Rock步道區近沒有什麼特別，「疫情之後才開始珍惜這些開放空間。過去一年來，讓孩子放電、開心跑一跑，真的是家長心中最重要的事了。」她指出，孩子在家上課見不到老師同學，已經很鬱悶，放學後當然希望他們能出門跑一跑，還好家裡附近公園、綠地很多，平時下課後會帶他們到公園騎腳踏車、踢球，或是在步道散步、觀察小動物，「因為距離很近，就算做完功課、練完琴再出門，還是可以趕得及回家做晚飯。」除此之外，假日時也會全家人到Alum Rock公園野餐，「開車10分鐘就可以在綠意盎然的環境享受天倫之樂，非常幸福。」

近期成交案：

1/8/2021 1009 Thyme Wkwy, SAN JOSE, CA 95133 1,030,000 三房3.5衛 1,697 2012

2/16/2021 2621 Heron Ct, SAN JOSE, CA 95133 820,000 三房三衛 1,400Sq Ft 2006

3/18/2021 2173 Fieldstone Ct, SAN JOSE, CA 95133 1,610,000 四房三衛 2,076Sq Ft 1998

3/29/2021 769 Lava Way,SAN JOSE, CA 95133 678,888 三房1.5衛 1,342Sq Ft 1974

4/6/2021 2083 Vincenzo Walkway, SAN JOSE, CA 95133 兩房2.5衛 1,297Sq Ft 2014

捷運站旁邊有規畫Safeway廣場。（記者李榮／攝影）
捷運站旁邊有規畫Safeway廣場。（記者李榮／攝影）

聖荷西 捷運 華人

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