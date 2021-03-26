主打現代化、簡約便捷 尚芮公寓拔地而起 市場街重煥新生

角落單位的連排的窗戶，能使得舊金山的天際線映入眼簾。（業者提供）

在物價飛漲、寸土寸金的舊金山 ，市中心主幹道的中市場街（Mid-Market）一帶，成為開發商垂涎不已的最後一塊瑰寶之地；尤其隨著「尚芮公寓」（Serif）拔地而起，寓意著現代化、簡約便捷的都市生活方式再度進入舊金山人的視野，市場街重煥新生。

優越位置 商住混合

尚芮公寓的獨特之處，除了在得天獨厚的市場街地理位置、極具城市美感的建築風格外，更重要的是，建物本身也有飯店、知名商店與住宅，尤其隨著LadyM甜點店進駐，更將成為舊金山市獨一無二的新地標。

「尚芮公寓」橫跨市場街950號至970號，共有242戶住宅，以小坪數、高機能住宅為主，同時也有一間236個房間的飯店及一樓零售商場。

「尚芮公寓」建商投資人、L37 Managing Partner歐慧瓊（Joy Ou）表示，建案預計今年夏天完工，飯店將與當地知名的Line酒店合作，預計2022年春季開業。

「我希望舊金山能夠成為一個True 24/7 city（真正全天候全年無休的城市），」來自台灣 的歐慧瓊表示，在舊金山開發30年之後，就愈明白這個城市的魅力。如今她一手打造「尚芮公寓」，勢必替舊金山原本沉寂的中市場一帶，帶來更多的潛力。

都市風光 盡收眼底

最具標誌性的「角落單位」（FLATIRON-CORNER）。（記者李晗 / 攝影）

尚芮公寓地理位置優越，可以一覽城市天際線的美景。（記者李晗 / 攝影）

「尚芮公寓」位於都市中心，大大的窗戶能夠讓居民能把都市風光都盡收眼底，不同朝向的單位，都能看到附近不同的城市景致。

朝向市場街東北方向的最具標誌性的「角落單位」（FLATIRON-CORNER），連排的窗戶就能使得舊金山的天際線映入眼簾，像是高聳入雲的Salesforce大廈、知名的泛美金字塔（Transamerica Pyramid），以及市中心、SoMa一片都市叢林。建案樓下就是川流不息的市場街，一路通向了知名觀光 景點「渡輪大廈」（Ferry Building）；舊金山首間「宜家家居」（IKEA）今年秋天也將在「尚芮公寓」正對面開幕。

而舊金山最具盛名的「叮叮車」（Cable Car）遊覽車以及「聯合廣場」（Union Square），Powell街捷運站和商圈，也都在尚芮公寓步行範圍之內，可謂是舊金山現代生活方式的首選。

價格宜人 適合中產

眾所周知舊金山房價相當高，若是在舊金山市場街上的住房，價格也令人覺得高不可攀。「尚芮公寓」完全因應了市場機制，推出的建案規畫與坪數也讓中產階級能夠住得進舊金山市區，其中小坪數、高生活機能的住宅策略，更能打造出價格宜人的住宅，也讓更多人可以藉此體驗都市的生活方式。

「尚芮公寓」小坪數的單位，以Studio來說，面積約330至390呎，最低售價是48萬元，這在舊金山市中心的新公寓建案中，幾乎難以找到同等價位的房屋。若是兩房的房型，也能夠用總價不到100萬元的價格買到。「尚芮公寓」還有更多不同的單位面積的房型，可以查看：https://serifsf.com/floorplans-view/。

歐慧瓊表示，「尚芮公寓」內除了住房之外，也將推出許多社區公共空間、展覽、劇院、藝術的場所，以及頂樓的戶外空間，豐富居民們的日常生活。

想要了解更多詳情，可以登錄尚芮公寓的官方網站：www.SerifSF.com 查詢，同時也可以加入Email list獲取最新的售賣信息。