房產建設少見亞裔女性 歐慧瓊 關注生活質感的設計才女

來自台灣的歐慧瓊，是房地產開發建設行業中少見的亞裔女性身影。（記者李晗 / 攝影）

在房地產開發建設的世界裡，歐慧瓊就是其中少見的亞裔女性身影。從台灣 來到舊金山 ，一直迷戀改進生活品質的她，也極大釋放了自己的設計才華，一點一滴親手打造了舊金山的新地標——尚芮公寓。

歐慧瓊生於1956年的台灣，在學校時她非常活躍，積極參與體育、康樂、籌款等公共活動，因此對於社區的關懷、推動社區的發展的想法，就是在那時候開始萌芽。

她一直熱愛設計和美術，在台灣設計環境還沒成長時，便就讀實踐美工科，20歲留學美國，並且在南加州 的ArtCenter College of Design修讀「環境設計」（Environmental Design）。她說，環境設計就是要注重人類的感官與生活。這些學習的內容，都為她下一步進入房地產建造打下基礎，更達到她對社區發展進步的願望。

說到創造性的重要，歐慧瓊舉例說明，讀書時，其中一門課的老師讓學生們畫出來一個怪物外星人，然而下一堂課，老師就給學生們出了一道難題：為那個怪物外星人設計一個棲居之地。歐慧瓊說，這就是在為居住環境而思考，從我們的感官角度出來，如何改善居住、改善環境，高效節能，永續發展。

1982年畢業後，歐慧瓊搬到紐約打工，1983年回到加州，接著在舊金山Gensler Asso和Piero Patri公司當設計師，歐慧瓊設計過飛機，參與建築產品及室內設計，1986年她成立了自己的設計公司KOBEOU Design（今天的Eight Inc.），接下來1989年成立開發公司Ou Interests, Inc.。

從2010年開始，已經在舊金山累積了許多經驗的歐慧瓊，開始接觸市中心市場街、SOMA的地產。她表示，能夠最後獲得土地、開始開發項目、拿到審批entitlement，都需要與政界、社區、鄰里的密切合作。

已經在灣區生活接近40年的歐慧瓊，對於舊金山的熱愛依然如同初來乍到之時，絲毫未有減少。推出「尚芮公寓」這個建案，不僅僅是她事業上的一個里程碑，也是她心中渴望推廣的現代化居住的生活方式，反映如何改善生活，就像台灣一樣成為完美的24/7（全天候全年無休）城市。

「舊金山城市雖小，但是它能夠為我們帶來很多，只要有想像力、推動力和熱情，任何事都可以達成。」歐慧瓊感性地說。