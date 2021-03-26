尚芮公寓掀搶購 流著「台灣血液」的熱門建案

尚芮公寓在台灣舉行發布會。（聯合報照片）

「尚芮公寓」雖然位於舊金山 ，但在遙遠的大洋彼岸台灣 早已掀起了一股搶購熱潮，無論是買家和媒體，都向美國舊金山投以感興趣的目光；其中最重要的原因，就是台灣知名建商「大陸建設」也是「尚芮公寓」開發夥伴之一，因此「尚芮公寓」尚未完工，就已在台灣掀起一股搶購熱潮。

L37 Managing Partner歐慧瓊其實是土生土長的台灣移民，因緣際會下認識了台灣的大陸建設董事長張良吉，同時還有厚生橡膠共同開發投資 ；「尚芮公寓」成了台美兩地共同打造出來的絕世產品。

大陸建設董事長張良吉曾在今年初台灣的發布記者會時表示，之所以會將商業版圖擴展至舊金山，資金氾濫的時代，新台幣持續升值，而不動產就是保值性強的最佳商品，舊金山也是華人聚集、文化薈萃之地，「尚芮公寓」無論用作出租或自用，都是相當好的時機與投資產品。

根據媒體報導，今年初「尚芮公寓」已在台灣推出量中銷售四成，買家之中，三分之一是中部當地的企業主與富豪。

歐慧瓊也透露，建案興建之初，正準備銀行融資貸款時，許多台灣背景的銀行也都參與進來，其中主要的代表就是中國信託；歐慧瓊笑著說，尚芮公寓可算是一個「流著台灣血液」的建案了。