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灣區人出走去哪裡？中谷曲賽（Tracy）是熱點

記者黃少華／專題報導
曲賽小丘新區，每棟房子的風格都不同。（Nancy提供）
曲賽小丘新區，每棟房子的風格都不同。（Nancy提供）

毗鄰灣區的聖荷昆縣（San Joaquin Conuty），即人們常說的中谷，目前是北加最熱的房地產市場之一。舊金山紀事報報導稱，由於新冠疫情驅動人們擴大生活空間的渴望，以及公司允許遠程工作賦予人們更大的自由度，數以千計的灣區家庭正從灣區出走，搬到更大且更便宜的中谷地區。而距離灣區最近的曲賽市（Tracy），自然成了許多人的首選。地產網站Redfin上，曲賽房地產交易競爭指數，高達92（滿分100），超過聖荷西（86分）和佛利蒙（89分），其房市之火爆可見一斑。

空間大，光線足，這是住在曲賽的好處之一。（Nancy提供）
空間大，光線足，這是住在曲賽的好處之一。（Nancy提供）

北加交通樞紐

曲賽是灣區的郊區。從東灣利佛摩市（Livermore）沿580公路東行，20分鐘就可抵達。公路兩側丘陵起伏，一排排風力發電塔慢悠悠地轉動，山坡上可見散漫的牛群，行駛在路上，的確讓人有一種「出走」的感覺。

作為北加重要交通樞紐，曲賽的交通十分便利。整個城市被三條重要公路圍在中間，縱貫美西的5號路從城東穿過，走出山谷的580公路在近城區前分出205號公路，兩條路分別從城市西南和西北方經過，匯入5號路。三條公路組成一個三角型，曲賽市的座右銘就是：「在三角之內思考」。

曲賽市政府的辦公樓。（Nancy提供）
曲賽市政府的辦公樓。（Nancy提供）

事實上，早在1911年建市前，曲賽就被視為灣區的延伸地帶。19世紀中葉興建太平洋鐵路，曲賽作為從灣區到沙加緬度沿線的一個車站，被劃為舊金山、屋崙及聖荷西「統計區的一部分」。百年滄桑，如今疫情之下，曲賽竟成了灣區人遷徙避疫的好去處。

亞裔增長快速

曲賽吸引灣區人，當然不僅因其地理位置，其房價飆升也不是始於疫情。地產經紀Nancy Wu說，2008年次貸危機後，這裡的房市一直在穩定復甦。許多退休人來這裡購屋自住，小屋換大屋，也有些人置產投資，還有東灣南灣年輕上班族到此安家，也是因這裡真的是宜居之地。

公立曲賽高中，教學大樓很有氣勢。（Nancy提供）
公立曲賽高中，教學大樓很有氣勢。（Nancy提供）

曲賽是十分多元化的小鎮，人口約9萬7000人，白人占半數，西裔三成，亞太裔約16%。近年亞裔增長快速，餐飲及其他服務業都有亞裔經營。買屋賣屋，可以找華人經紀幫忙。和灣區城市一樣，在曲賽新開發區如「曲賽小丘」（Tracy Hills），到處可見年輕印度裔家庭的身影。 

空間大，光線足，這是住在曲賽的好處之一。（Nancy提供）
空間大，光線足，這是住在曲賽的好處之一。（Nancy提供）

小鎮生活雖安靜，但四周也有許多垂釣野營、登山玩水的去處。城市四周是一望無際的農田果園，輕鬆休閒，一派鄉野風光。一年三季的農夫市場，可吃到周圍農場最新鮮的果蔬。

曲賽也分老區和新區。Nancy介紹說，市東北部是老城區，西南部是新區，而且越向外圍越新，城市邊緣處的農地上可見到正在開發的工地。老城區建築陳舊，學校排名也靠後。而西南地區的學校教學品質好。近年遷入的家庭，考慮到子女教育，一般者選在西南區。新區老區的房價，因此也有明顯差別。 

房價穩步上漲

2008年房貸危機時，曲賽的房市曾一落千丈，到處是法拍屋。但之後一直穩步成長。Nancy說，過去十年購屋的，每個人都賺了，中間房價從2011年底24萬元，到2020年底漲為59萬。而進入2021年後更是火爆，到了2月底即勁漲到63萬8000元（見房價走勢圖） 。

截止2021年2月的過去三年房價走勢圖。（Nancy提供）
截止2021年2月的過去三年房價走勢圖。（Nancy提供）

從附表「曲賽近期房屋交易一覽」中，可以看到當地近期房市的熱度。一棟房子一上市，常常是多個或十多個買家競標，目前上市的房子平均只花一周時間就可成交。

空間大，光線足，這是住在曲賽的好處之一。（Nancy提供）
空間大，光線足，這是住在曲賽的好處之一。（Nancy提供）

Nancy前不久完成的一宗交易，三房兩浴，室內面積才1100尺，算是很小的，占地5700尺，屋主開價46萬，不到一周便輕鬆地以49萬售出。另一棟2560尺，四室三浴，占地6500尺，屋主開價52萬，在數個買家競相標價情況下，是一周之內以58萬成交。

Nancy說，過去一年多，她的客人七成來自灣區，東灣南灣居多，華人占30%左右。相較於灣區，曲賽的房子空間大，屋況新，更重要的是價格低，這對很多住在矽谷的人來說十分具有吸引力，相當一部分買家一次付現成交。

漸走向高檔化

不過，在曲賽市區西南，延580公路新開發的「曲賽小丘」（Tracy Hills）社區，房價似乎不再是那麼可負擔了。這是在荒地上開發的一個全新高檔社區，與原市區之間隔著一大片果園，社區內保留大片綠地，獨立屋房價約在65萬至80萬元之間。Nancy說，這裡仍在建設中，兩三年內房價會超過百萬，「曲賽在走向高檔化」。

這樣一棟四房三浴獨立屋，65萬元成交。（Nancy提供）
這樣一棟四房三浴獨立屋，65萬元成交。（Nancy提供）

但是，鑒於灣區人口的流入，市府早就對土地開發設定了限制。儘管房市火熱，開發商也不是可以隨意大興土木。這裡有聯邦政府軍工部門，更多的是農產品加工、存儲和集散產業。亞馬遜在這裡有一個巨大的分發中心，是當地最大雇主。家得寶（Home Depot），西夫委（Safeway），百思買（Bestbuy）等也都在此有巨型物加工廠。政府須保證對居民的服務水準，如提供足夠醫療、教育和交通服務，同時也要保護生態環境。也因如此，曲賽才成了許多人嚮往的落腳之地。

灣區 房價 亞裔

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