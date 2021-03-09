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Dropbox總部10億元賣出 創金山有史以來次高

編譯組／舊金山8日電
Dropbox舊金山米慎灣總部大樓Exchange以超過10億元成交易主。（取自Google地圖）
Dropbox舊金山米慎灣總部大樓Exchange以超過10億元成交易主。（取自Google地圖）

位於舊金山米慎灣（Mission Bay）的Dropbox總部大樓近日以超過10億元成交易主，創下舊金山有史以來單筆物業第二高的成交價。

賣家Kilroy Realty 8日證實，他們已經同意以10億零800萬元的價格出售Dropbox租用的總部大樓Exchange。Exchange位於舊金山米慎灣1800 Owens Street，由四棟大樓組成，總面積75萬平方呎，每平方呎單價為1440元，價格為舊金山史上最高。這筆交易的成交金額僅次於1998年Boston Property收購Embarcadero Center的12億元，但Embarcadero Center的大小是Exchange的四倍。

Kilroy Realty不願透露買家為何人，但有消息來源指出，買家是私人股權投資巨頭KKR（Kohlberg Kravis Roberts）。

受到新冠疫情和包括Dropbox在內許多企業都採取永久性遠距工作政策的影響，舊金山房地產市場去年幾乎沒有簽下任何大租賃合約。不過，Exchange仍然受到租客的青睞，尤其是生化科技業，因為它可以設置為實驗室空間。因此，在Dropbox釋出轉租的訊息後，Vir Biotechnology去年底便向Dropbox租下13萬3896平方呎的辦公空間。

Kilroy Realty執行長基爾洛伊（John Kilroy）發表聲明說：「這項交易說明，位於高品質地點的高品質物業對買家仍然具有很大的吸引力，因此出現了創紀錄的價格。」

Kilroy Realty以5850萬元買下Exchange，並在2017年將Exchange所有辦公室租給Dropbox，當時是舊金山最大的租賃合約，但這項紀錄於2018年被臉書租下越灣區（Transbay）整棟Park Tower打破。

舊金山 疫情 投資

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