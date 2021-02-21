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科企出走？ Uber擬釋新總部30萬平方呎辦公室空間

編譯組／舊金山電
Uber有意釋出部分他們還未使用的新總部辦公室空間。（取自Google地圖）
Uber有意釋出部分他們還未使用的新總部辦公室空間。（取自Google地圖）

舊金山商業時報（San Francisco Business Times）報導，網路叫車業巨擘Uber有意釋出他們在舊金山米慎灣（Mission Bay）新總部30萬平方呎的辦公室空間。

舊金山商業時報表示，Uber的新總部位於舊金山米慎區3街1725號，鄰近大通中心（Chase Center）。雖然Uber還未正式在租賃市場上發布消息，但他們上個月已開始對新總部辦公室進行「軟性推銷」。

Uber這項舉動讓許多人感到驚訝，因為Uber尚未搬入新總部。Uber是在2019年購下新總部，新總部由四棟大樓組成，辦公面積超過100萬平方呎。

多月來，矽谷不斷傳出企業出走的消息，多家知名公司的總部都已搬離灣區

舊金山最大企業Salesforce近日才宣布永久實施在家工作政策，公司內部調查估計，超過65%的Salesforce員工會加入這項計畫。

評級網站Yelp位於舊金山140 New Montgomery St.的總部也已上市待租。Yelp在聲明中說：「由於愈來愈多員工遠距工作，我們決定縮小我們在舊金山的規模，但我們的總部不會搬離舊金山。」

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