我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

紓緩房市？ 丁右立提AB 561號法案 解ADU業主貸款難題

記者黃少華／舊金山報導
ADU房屋往往可以在幾個月內建成並投入使用。（Getty Images）
ADU房屋往往可以在幾個月內建成並投入使用。（Getty Images）

基於加州合法加建房屋（ADU）業主往往難以獲得建築貸款的難題，加州眾議員丁右立（Phil Ting）於2月11日提出AB 561號法案。

AB 561號法案旨在為通常沒有資格獲得傳統貸款的業主製定一項融資計畫，以便他們也能體驗房產增值的好處，並成為解决加州房地產危機工作的一部分。

丁右立指出，ADU房屋可以提升加州的可負擔房屋供應。通過立法，使業主更容易、更便宜地進行建設。ADU房屋通常包括小屋（casitas）、後院別墅、姻親柏文（Granny Flats/In-Law Units）。他說，ADU房屋使業主能够增加租金收入，或者讓包括年邁父母在內的家人住在附近。這兩項功能都是理想的福利，尤其是在疫情大流行期間。

丁右立說：「由於我們的新法律鼓勵了ADU房屋的數量猛增。但這一系列活動大多發生在較富裕的地區。為公平和公正，我們必須把這一獲得租金收入和新增住房供應的機會擴大到所有社區。」

隨著行政收費降低、審批速度加快、停車禁令和最低停車場面積要求等方面發生變化，2017年至2019年，加州的ADU建房許可證增長了11倍。然而，柏克萊加大Terner中心2020年8月的一項研究發現，這些增長大多發生在房屋價值或租金較高的地方。AB 561號法案將為ADU房屋覆蓋範圍擴大其他地區鋪平道路。

丁右立估算，AB 561號法案將在5年內為加州增建5萬套住房。他表示，ADU房屋的優勢在於建設速度。越來越多的州分和城市將ADU房屋作為有意義的住房解決方案。ADU房屋可以在幾個月內建成並投入使用。相比之下，一座全新的住宅樓宇建設往往需要數年時間。

AB 561號法案預計將於今年春季在州議會進行委員會聽證。

加州 租金 貸款

上一則

財政吃緊 金山老聖瑪莉大教堂面臨熄燈

下一則

科企出走？ Uber擬釋新總部30萬平方呎辦公室空間

延伸閱讀

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降
漲最低薪、發1400元紓困金…眾院下周表決

漲最低薪、發1400元紓困金…眾院下周表決
2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人
重啟校園 紐森：預留10%疫苗給教師

重啟校園 紐森：預留10%疫苗給教師
加州日增、住院死亡病例 連5周下降

加州日增、住院死亡病例 連5周下降
非裔歷史月、農曆新年線上慶祝活動

非裔歷史月、農曆新年線上慶祝活動

熱門新聞

中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01
前世界衛生組織代表，現居於灣區的流行病學專家布萊恩特，感歎疫情的前景難料。（Getty Images）

病毒不斷變種 流行病學專家嘆疫情前景難料

2021-02-16 13:00
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

2021-02-18 00:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪