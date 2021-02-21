紓緩房市？ 丁右立提AB 561號法案 解ADU業主貸款難題

ADU房屋往往可以在幾個月內建成並投入使用。（Getty Images）

基於加州 合法加建房屋（ADU）業主往往難以獲得建築貸款 的難題，加州眾議員丁右立（Phil Ting）於2月11日提出AB 561號法案。

AB 561號法案旨在為通常沒有資格獲得傳統貸款的業主製定一項融資計畫，以便他們也能體驗房產增值的好處，並成為解决加州房地產危機工作的一部分。

丁右立指出，ADU房屋可以提升加州的可負擔房屋供應。通過立法，使業主更容易、更便宜地進行建設。ADU房屋通常包括小屋（casitas）、後院別墅、姻親柏文（Granny Flats/In-Law Units）。他說，ADU房屋使業主能够增加租金 收入，或者讓包括年邁父母在內的家人住在附近。這兩項功能都是理想的福利，尤其是在疫情大流行期間。

丁右立說：「由於我們的新法律鼓勵了ADU房屋的數量猛增。但這一系列活動大多發生在較富裕的地區。為公平和公正，我們必須把這一獲得租金收入和新增住房供應的機會擴大到所有社區。」

隨著行政收費降低、審批速度加快、停車禁令和最低停車場面積要求等方面發生變化，2017年至2019年，加州的ADU建房許可證增長了11倍。然而，柏克萊加大Terner中心2020年8月的一項研究發現，這些增長大多發生在房屋價值或租金較高的地方。AB 561號法案將為ADU房屋覆蓋範圍擴大其他地區鋪平道路。

丁右立估算，AB 561號法案將在5年內為加州增建5萬套住房。他表示，ADU房屋的優勢在於建設速度。越來越多的州分和城市將ADU房屋作為有意義的住房解決方案。ADU房屋可以在幾個月內建成並投入使用。相比之下，一座全新的住宅樓宇建設往往需要數年時間。

AB 561號法案預計將於今年春季在州議會進行委員會聽證。