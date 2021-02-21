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矽谷中心大型房地產開發案 城市催化劑基金2期募資啟動

記者陳程威／聖荷西報導
「城市催化劑基金」公司就聖荷西市中心的開發案進行第二期募資。（「城市催化劑基金」公司官網截圖）
「城市催化劑基金」公司就聖荷西市中心的開發案進行第二期募資。（「城市催化劑基金」公司官網截圖）

雖然疫情嚴重衝擊經濟發展，然而包括聖荷西在內的矽谷房地產開發案仍十分火爆。聖荷西當地一家名叫「城市催化劑基金」（Urban Catalyst）開發公司，日前推出2億元的開發基金計畫，用以在聖荷西市中心推出的名叫Icon/Echo的開發項目。

根據「城市催化劑基金」的官網介紹，目前正在進行第二期募資。該開發案為商住兩用混合項目，辦公商用總面積將達到42萬平方英尺，其中住房部分將包括300多個住宅公寓。這其中包括一般住宅、學生住宅、老人住宅等。基金計畫通過與Madera Downtown West合作交付139個共渡公寓，與Delmas senior Living合作開發167個老年住房公寓，222個學生住房公寓和348個Icon/Echo項目的其他商業用途的傳統公寓。

2019年「城市催化劑基金」開始募集，2020年12月30日募資結束時，獲得356名投資者的資金，成功完成了第一期融資活動，為首批建築計畫籌集了約1.31億元。「城市催化劑基金」表示，2020年籌集的首批資金中有75%來自附近公司的科技工作者。該基金表示，灣區科技族群迫切需要高質量的住房項目。

「城市催化劑基金」聲稱，新的聖荷西開發案將會有助解決灣區的住房危機，同時也將吸引更多的科技公司來到聖荷西。根據該計畫的官網，住宅部分的建設計畫於2023年初開始，高層辦公大樓的建設將於2024年初開始，預估能於2026年完成並出租。

聖荷西 灣區 疫情

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