舊金山與聖荷西租金持續下跌 跌幅逾7%

最新租房市場資訊顯示，在新冠瘟疫疫情影響下，舊金山 與聖荷西租金 持續大幅下跌，沙加緬度情形則剛好相反。

最新Zillow數據顯示，與去年元月份相比，舊金山今年元月的平均租金下跌9.2%。平均租金從一年前的3169元下跌到今年元月期間的2786元。

聖荷西情況與舊金山相去不遠，從去年元月份的3118元平均月租跌到一年後的2892元，跌幅為7.2%。與全國租金情況相比，舊金山與聖荷西雙城的租金下跌情況更為明顯。美國全國去年一年平均月租不跌反升，平均增加了0.5%。

雖然如此，舊金山與聖荷西租金仍有上漲的可能。Zumper數據顯示，舊金山與聖荷西從去年12月到今年元月間，平均房租微幅上漲。可是Zillow數據卻沒有顯示這種趨勢。雖然房租出現上漲可能性，Zumper認為房租趨勢是否能維持上升，目前仍言之過早。

有些房地產網站使用另外一種統計方式指出，灣區租金在過去一年內大幅下跌超過20%。

Zillow 報告指出，許多租金昂貴的沿岸大城市，目前租金的確比一年前下跌甚多。報告中指出，疫情中大都市的餐廳、酒吧、休閒娛樂場所關閉，造成城市生活吸引人的光芒喪失。

有些生活費較低的城市如沙加緬度，疫情中租金不降反升。沙加緬度在瘟疫期間租金上漲7.6%，可能是舊金山與其他灣區居民遷入有關。

另根據Zillow數據，舊金山與聖荷西的平均房屋售價反而上漲，與房租情形全然兩樣。舊金山屋價指數從112萬元上增到118萬元，漲幅5.3%。聖荷西房價指數從115萬元漲到131萬元，漲幅高達14.2%，遠高於全國房價指數9.1%的漲幅。

根據Zillow 報告，灣區與全國生活費高昂的地區租金下跌，屋價反漲，這正顯示疫情間受到衝擊最嚴重的是租戶，一般來說，比起擁有房地產者，租戶經濟情況較不穩定。

Zillow報告指出，房地產銷售與租房市場趨勢各行其道，這更顯示大瘟疫造成的經濟衰退情形何等不尋常，也何等不公平。