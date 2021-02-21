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灣區房價 疫期、佳節續狂飆 金山漲19%至155萬

編譯組／灣區電
灣區房價在疫情、節日期間繼續狂飆。(圖取自網路)
灣區房價在疫情、節日期間繼續狂飆。(圖取自網路)

灣區房屋銷售與價格於12月狂漲，單戶房屋中價位已接近歷史紀錄水平高位。根據「CoreLogic」及「DQNews」數據，灣區8個縣12月中位房價比去年同期上漲13%至93萬5000元。

舊金山上漲19%至155萬元、康曲柯士達縣漲18%至72萬5000元、聖他克拉拉縣漲幅11%至127萬元、聖馬刁縣上漲10%至150萬元。阿拉米達縣未報告12月銷售資料，但根據加州房地產商協會預估，阿縣比去年上漲20%、中位房價超過100萬元。事實上阿縣房價已連續六個月突破100萬元。

中位房價高漲的現況顯示，昂貴房屋正在市場銷售中。CoreLogic首席經濟學家賀普(Selma Hepp)表示，買家對高價房屋需求強勁。白領階級受到疫情關閉與病毒嚴重影響經濟的打擊較小，更有可能買房。灣區房價上漲最慢區域在蘇拉諾縣，沒買房當然是因為沒能力購買。

灣區房市持續繁忙，即便是在通常房市較冷清的佳節期間。自去年12月起，公寓與房屋價格上漲36%，在許多買家因為疫情延後購房決定後，又紛紛加入購房行列。薩拉度加經紀人王馬克表示，目前本應處於淡季，但現在不再有旺季淡季的分別了。

灣區經紀商認為，持續需求導因於買家對空間和新環境的需求，加上利率處歷史新低及較少房屋庫存，正推動市場成長。欣欣向榮的股市也增加了科技人收入。中半島地區城市房屋需求量大。在靠近蘋果園區、擁有不錯空間的桑尼維爾房價已超過200萬元，一上市一至兩周內就能售出。王馬克認為，疫情讓更多家庭感到不安，積極尋找新居住環境，每個人似乎都對原有住房感到厭倦。

東灣房價也持續上漲。核桃溪經紀人普賓斯坦(Matt Rubenstein)見到康曲柯士達縣購屋的巨大改變。買家以高於上市價競標，並且同意物業「按原樣」(as-is)買進。儘管仍在疫情期間，普賓斯坦的生意更忙，在競爭的房市協助買家購房，已創造了他個人的歷史紀錄。部分房屋有超過十多個買家競爭，因此必須加價競標，此景在康曲柯士達縣已成正常現象。

房價 灣區 疫情

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