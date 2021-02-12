聖荷西95127區號房產 未來性看好 華人搶進駐

這棟3房1.5衛的獨立房，開價還不到80萬。（取自地產網站）

雖然2020年新冠肺炎（COVID-19）造成經濟大幅度停擺，但是灣區房產價格不但沒有修正，反而在寬鬆資金政策下進一步上揚。如果要在南灣交通方便、生活機能完整的區塊購買獨立屋（simgle family），想找到百萬以下的物件愈來愈困難。

聖荷西 東側Alum Rock附近、East Foothill山路附近，近來引起不少華人 的注意，特別是95127的郵遞區號。有些人是為了投資，也有人是預算較少準備自住。大家看上的是這區「未來性」，和仕紳化（gentrification）的機會。

這棟3房1.5衛的獨立房，開價還不到80萬。（取自地產網站） 當地也有不少townhouse，這棟是1996年蓋的。（取自地產網站） 許多80萬的房子室內裝修就非常高級。（取自地產網站）

●退休族青睞 未來前景買家看好

該區塊人口過去多以勞工階級與新移民為主，有些靠山的區塊環境不錯，但也有部分市容雜亂、治安不佳的街區。近年來越來越多華人嗅到投資機會，開始關注當地房源。

該地段屬於東聖荷西。2020年統計數據顯示，東聖荷西地區獨立屋房價中位數約92萬，比聖荷西全市獨立房價中位數低24%，鎮屋房價中位數更只要約59萬，是灣區少數還能找到100萬左右獨立房的區塊。且Alum Rock一路向東往山上走，有高爾夫俱樂部。East Foothills一帶的大宅，還能夠俯瞰聖荷西市中心的風景，居住環境與氣氛與山下截然不同，獲得許多退休族群青睞。當地也因此被房產網站評為「非常競爭」區塊。

東聖荷西區域未來發展前景也受到許多買家看好。聖他克拉拉谷交通局（VTA）預告，包括Alum Rock站的BART第二階段延伸，最快將於2022年動工，預計將在2028年完工。且根據聖荷西2040年總體開發計畫，東聖荷西部分區塊發展項目眾多，不少買家看準未來發展與房價上漲幅度下手。

James Lick High School是當地的高中，學業成績還有進步空間。（記者李榮／攝影） 目前不少居民還是以勞工階級為主。（記者李榮／攝影）

●鄰近好學區 生活方便族裔多元

除了價格因素，95127有部分區塊，與北聖荷西的好學區是同一學區，更吸引華人買家。最近剛搬到95127靠近北聖荷西的Allen Lin表示，自己住的社區環境還不錯，而且與華人眾多、環境優美的貝律耶沙距離不遠，價格卻較貝律耶沙區便宜許多，「這區生活方便，而且族裔比較多元，更像在美國。價格空間也更有彈性，可以兼顧生活品質。」

他指出，疫情期間大家只能在家工作、上課，住家空間、綠地步道都變得非常重要。搬到新家後，不僅每個人都有自己的空間，住家附近公園多，離Alum Rock縣立公園更是走路幾分鐘的事情，「大家在家工作、避疫，壓力都很大。有自己的空間，又可到步道、公園散步，覺得舒心不少。」

95127很多房子價錢相對平實。（記者李榮／攝影）

●首購族動念 百萬元獨立屋受寵

房產經紀Eric Chang表示，過去一年來，房貸利率不斷下調，加上疫情影響，空間成為大多數人的「剛需」，讓許多首購族動了買房的念頭。但很多人無法第一次購屋就直接負擔百萬以上的房子，如果想追求低於100萬的獨立屋，95127成為很受歡迎的區塊。

大學就念地政相關、研究所也是本科、從事地產業已經近20年的他指出，灣區基本沒有空地能夠建新房，而矽谷中心的南灣，土地更是稀有財，因此常是不斷在舊的區塊換新的居民。回顧歷史來看，都市一直是從中心向其他地方不斷仕紳化（gentrification）的過程，而北聖荷西有許多高工資的科技業進駐，勢必帶動周圍的房市。95127就是很有可能快速仕紳化的地方，居民組成慢慢會不同。

該地區與華人聚集的北聖荷西，以及南邊一點的越南 區都不遠。越裔聚集部分區域有「小西貢」之稱，有不少知名越南河粉、飲料、點心店，越裔超商也多，亞裔居民生活更便利。開車不到十分鐘就可到的北聖荷西，更有大華99超市、韓國H-mart超市，鄰近區域內也有不少知名中式餐館。買菜、外帶都可一次解決。

剛搬到越南區附近的居民Anna Lin表示，東聖荷西居民以勞工為主，居住成本、物價都相對便宜，就連越南餐廳價格都比其他城市的便宜一些，味道嚐起來感覺也很道地。她笑稱，除了越南河粉、碎米飯等傳統越南小吃，越南商圈裡的越南鬆餅和甘蔗汁或是麻糬甜甜圈，也是必吃選項，「不僅好吃、便宜，還不用人擠人排隊，我就是靠吃美食緩解疫情時期的憂鬱情緒。」